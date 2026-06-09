Comprovante mostra depósito de US$ 2 mi de Vorcaro para filme de Bolsonaro, diz site

Esse documento estaria presente em diversas conversas entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e Fabiano Zettel

Um documento divulgado pelo portal Intercept Brasil nesta terça-feira (9) indica uma transferência de US$ 2 milhões para um fundo controlado pelo advogado do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

Segundo a publicação, em 13 de fevereiro de 2025, o pagamento foi feito por sistema SWIFT, de operações internacionais, da Entre Investimentos e Participações Ltda. para a Havengate Development Fund LP, controlada por Paulo Calixto, advogado de Eduardo.

Segundo o site, esta seria a primeira transferência internacional para financiar o filme “Dark Horse”, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado.

Esse documento estaria presente em diversas conversas entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e Fabiano Zettel, preso em meio à Operação Compliance Zero e apontado como responsável por pagamentos da “Turma”, núcleo de intimidação de adversários. Ele enviou a imagem com uma mensagem seguida dizendo: “Filme!”

Eles teriam combinado de recorrer à empresa como maneira de fazer a transferência Vorcaro e a Entre Investimentos negam vínculo societário, mas, segundo o site, documentos apontam a ligação operacional e financeira entre o grupo e o banqueiro.

A reportagem do site também apontou um outro documento em que estaria presente um cronograma de pagamentos para o financiamento do filme, com 14 pagamentos entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026.

Esse documento teria sido enviado pelo empresário Thiago Miranda a Vorcaro.

Dark Horse

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro negou no mês passado deter controle sobre os recursos financeiros do filme “Dark Horse”, que contará a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar cassado disse não haver “nada de ilegal e irregular” no projeto cinematográfico.

A manifestação de Eduardo se deu depois de a agência de notícias Intercept Brasil informar que o terceiro filho de Bolsonaro atuou como produtor-executivo do filme biográfico, com responsabilidade sobre a gestão financeira do projeto. O veículo teve acesso ao contrato firmado entre a produtora GoUp, o ex-parlamentar e o deputado federal Mario Frias (PL-SP) em novembro de 2023.

Em sua publicação, Eduardo contou que fez o primeiro investimento no projeto. Por esse motivo, segundo ele, estaria como produtor-executivo do filme. O ex-deputado disse que, depois de montada toda a estrutura nos Estados Unidos, deixou a produção e fez um novo contrato para ceder seus direitos de imagem. O parlamentar cassado ainda relatou que recebeu o aporte feito no início de cerca de US$ 50 mil da própria produtora e que esse valor não passou pelo fundo que gere a cinebiografia.

O ex-deputado também voltou a negar ter recebido recursos ligados ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Eduardo classificou as reportagens do Intercept Brasil como uma tentativa de “assassinar” a sua “reputação” e do senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Entenda o caso

Vazamentos recentes divulgaram conversas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, onde o senador cobrava o equivalente a R$ 134 milhões do bancário para a produção de ‘Dark Horse’, filme sobre a história de Jair Bolsonaro.

Flávio se pronunciou confirmando o recebimento de valores destinados por Daniel Vorcaro, mas defendendo que o dinheiro era privado, investido em uma produção privada, sem uso de verbas públicas.