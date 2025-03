Mariana Goldfarb fala sobre a aceitação do corpo: ‘Estou confortável onde estou e na minha pele’

Em suas declarações, ela ressaltou que a maturidade trouxe um impacto positivo em sua autoconfiança; a influenciadora, que foi musa no carnaval da Grande Rio, também comentou sobre as críticas que recebe

Reprodução / Instagram/ @marianagoldfarb Mariana Goldfarb reflete sobre autoestima e aceitação do corpo



Mariana Goldfarb, aos 34 anos, compartilhou suas reflexões sobre a autoestima e a aceitação do próprio corpo. Em suas declarações, ela ressaltou que a maturidade trouxe um impacto positivo em sua autoconfiança. “A maturidade é uma bênção!”, afirmou para a Quem. A influenciadora, que foi musa no carnaval da Grande Rio, também comentou sobre as críticas que recebe. Segundo Mariana, ela não se incomoda com comentários construtivos, que considera válidos. “O problema é quando ela vem com a maldade e crueldade, quando você sente que não é para o seu crescimento, mas que é para que você justamente”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Goldfarb enfatizou a importância de se sentir confortável em sua própria pele, um sentimento que, segundo ela, se intensificou com o passar dos anos. “Estou confortável onde estou e na minha pele. Não queria estar em outra pele. É também sobre poder aceitar esses fluxos da vida, abraçar e compartilhar para que a gente consiga tirar os tabus de assuntos mais delicados”, revelou.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório