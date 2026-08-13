‘Sua Mãe Te Conhece?’: novo reality da Netflix coloca mães à prova e tem prêmio de até R$ 1 milhão

A Netflix decidiu colocar à prova uma das frases mais tradicionais da maternidade: “eu conheço meu filho como ninguém”. É a partir dessa ideia que nasceu “Sua Mãe Te Conhece?”, novo reality show brasileiro apresentado por Claudia Raia, que transforma a relação entre mães e filhos adultos em uma competição repleta de apostas, surpresas, humor e emoção.

A atração reúne nove mães que precisam provar que realmente conhecem seus filhos. O diferencial é que elas não apenas respondem perguntas sobre os herdeiros: as participantes apostam dinheiro tentando prever como eles vão agir diante de diferentes situações. Ou seja, cada escolha pode colocar à prova anos de convivência e aquela famosa certeza de que “mãe sabe tudo”.

Enquanto as mães fazem suas apostas, os filhos adultos são colocados diante de situações que podem revelar um lado que nem sempre aparece dentro de casa. A proposta é justamente explorar a diferença entre a pessoa que os pais acreditam conhecer e o adulto que os filhos se tornaram longe dos olhos da família. Segundo a descrição do programa, eles ainda podem surpreender as próprias mães durante a competição.

O formato também aposta no vínculo emocional entre os participantes. Mais do que descobrir quem sabe mais sobre o próprio filho, o reality promete mostrar como as relações familiares podem ser cheias de certezas, expectativas e também algumas boas surpresas. Afinal, conhecer alguém há décadas não significa necessariamente saber qual será sua próxima decisão.

Quando estreia “Sua Mãe Te Conhece?”

A primeira temporada terá sete episódios. Segundo informações divulgadas recentemente, os quatro primeiros chegam à Netflix em 26 de agosto de 2026, enquanto os três episódios finais serão disponibilizados em 2 de setembro. A temporada terá ainda uma disputa que pode chegar a R$ 1 milhão.