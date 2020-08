Amber Riley canta em homenagem à atriz Naya Rivera

Ex-colega de elenco fez performance musical dedicada à atriz de ‘Glee’ que morreu no mês passado após desaparecer em lago

EFE Naya morreu, no mês passado, após desaparecer em lago nos EUA



A atriz Amber Riley prestou uma homenagem à Naya Rivera durante performance musical no programa “Jimmy Kimmel Live” na noite de quinta-feira (27). Ex-atriz da série da musical “Glee”, Rivera morreu no mês passado, aos 33 anos, após desaparecer enquanto nadava em um lago, nos Estados Unidos. Em um palco com projeções de fotos de Naya ao fundo, Amber cantou “A Moment”, seu trabalho mais recente. Entre os versos, a canção diz: “Estou pronta para lutar, estou pronta para ver o que há do outro lado. Estou pronta para chorar”.

Na época do desaparecimento de Naya, Riley postou nas redes sociais uma mensagem dedicada à atriz. “Sinto sua falta, menina. E eu te amo. Estou tão brava que o mundo nunca verá o quão alto você poderia ter voado. Seu cérebro era brilhante”, escreveu. O corpo de Rivera foi encontrado cinco dias após a polícia socorrer seu filho, de 4 anos, sozinho num barco no lago Piru, na Califórnia.

Veja a performance: