Aline Lima, filha do cantor Chitãozinho, comentou a notícia da aposentadoria de seu pai e de Xororó dos palcos. A dupla deu uma entrevista ao Fantástico, que deve ir ao ar na noite deste domingo, 22, abordando o tema.



Em um story publicado no Instagram, afirmou: “Sobre a aposentadoria de Chitãozinho e Xororó: é um descanso mais do que merecido. Uma coisa planejada de muito tempo. Não aconteceu nada Eles vão dar muitas informações (na entrevista), tem novidade vindo aí… Esse ano tem o Navio ChX, Barretos, que eles são embaixadores, então está tudo bem.”



“Cuidado com notícias sensacionalistas, com gente que vai querer inventar coisas em cima disso. Eles sempre foram muito transparentes e não vai ser diferente”, disse Aline.



Chitãozinho e Xororó vão se aposentar



José Lima Sobrinho (Chitãozinho) e Durval de Lima (Xororó) são irmãos nascidos na década de 1950, que começaram a cantar profissionalmente no fim dos anos 1960, tornando-se uma das duplas sertanejas de maior sucesso do Brasil.



Entre seus principais hits estão músicas como Evidências, Sinônimos, Nascemos Para Cantar, Fio de Cabelo e Página de Amigos. O anúncio da aposentadoria dos palcos foi feito neste fim de semana.