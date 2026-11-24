Nova turnê da dupla conta com seis datas com a possibilidade de mais apresentações serem agendadas

A espera dos fãs de Sandy e Junior chegou ao fim. Os irmãos anunciaram o retorno aos palcos para julho de 2027, com uma temporada de apresentações no Nubank Parque, em São Paulo. O anúncio foi feito nesta terça-feira (24) durante coletiva de imprensa dos artistas organizada pela produtora Live Nation no estádio do Palmeiras, dentro do camarote de luxo Backstage Mirante.

“Eu não imaginava que a gente fosse revisitar a dupla. Sempre tive essa vontade, mas eu pensava que iria demorar um pouco mais. Mas as coisas acontecem quando elas têm que acontecer”, disse Junior.

“Peço que os fãs fiquem tranquilos, pois o show vai contemplar bastante do nosso repertório. É possível dizer que vamos cantar músicas que nunca cantamos. Estamos atentos aos pedidos dos fãs”, adiantou Sandy sobre o espetáculo.

A nova turnê se chama Nada é Por Acaso e conta, até o momento, com seis datas agendadas, com possibilidades de mais shows serem anunciados. Os recitais serão nos dias 1, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho. A pré-venda para clientes de cartões ELO começa nos dias 1 e 2 de dezembro. A venda geral de ingressos ocorre no dia 3, às 10h, pelo site da Ticketmaster.

O reencontro marcará uma nova reunião da dupla após o sucesso da excursão Nossa História, realizada em 2019 e que passou pela arena palmeirense, além de diferentes cidades brasileiras e contou até com apresentações fora do Brasil. Dessa vez, porém, os shows serão realizados apenas na capital paulista, dentro do chamado modelo de residência.

O formato consiste em uma série de apresentações realizadas por um artista em uma mesma casa de espetáculos, durante um período determinado, sem a necessidade de percorrer diferentes cidades em uma turnê convencional. O método reduz custos, deslocamentos e permite investir em produções mais elaboradas. Nos últimos anos, nomes como Adele, U2, Eagles, Rod Stewart, Elton John, Backstreet Boys adotaram a prática, especialmente em Las Vegas.

“Esse projeto inaugura uma nova era para os artistas nacionais. São os primeiros artistas nacionais que vão fazer uma residência num estádio de futebol no Brasil”, falou Alexandre Faria, diretor da Live Nation.

A nova fase da dupla representa mais um capítulo na relação de Sandy e Junior com o público que acompanhou a carreira da dupla desde a infância. Depois de encerrarem a parceria profissional em 2007, os irmãos seguiram caminhos individuais, com Sandy dedicada à carreira solo e Junior explorando diferentes projetos.

A história deles começou nos anos 1990, quando os filhos do cantor Xororó ganharam projeção nacional com músicas como Maria Chiquinha. Ao longo dos anos, Sandy e Junior construíram uma das carreiras mais populares da música brasileira, transitando entre o sertanejo e o pop. Entre os principais sucessos estão As Quatro Estações, Quando Você Passa (Turu Turu), Imortal, entre outros.

Sandy e Junior: Nada é por Acaso

Formato: Residência artística com seis apresentações

Datas: 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho de 2027

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 19h30

Local: Nubank Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705)

Preços

CADEIRA SUPERIOR: R$ 175,00 meia-entrada e R$ 350,00 inteira

PISTA: R$ 195,00 meia-entrada e R$ 390,00 inteira

CADEIRA INFERIOR: R$ 295,00 meia-entrada e R$ 590,00 inteira

PISTA PREMIUM: R$ 345,00 meia-entrada e R$ 690,00 inteira

ENTRADA ANTECIPADA – UPGRADE: R$ 500,00 inteira

CAMAROTE: R$ 560,00 inteira

PACOTE OPEN BAR: R$ 1.105,00 meia-entrada e R$ 1.450,00 inteira