Sua morte foi confirmada por sua assessora a vários veículos de comunicação americanos, sem fornecer detalhes

Love nasceu em 15 de março de 1941, em Los Angeles

O músico americano Mike Love, cofundador da banda pop Beach Boys e conhecido por sua presença de palco excêntrica, morreu aos 85 anos, informou a imprensa no sábado (28).

Sua morte foi confirmada por sua assessora a vários veículos de comunicação americanos, sem fornecer detalhes sobre a causa do falecimento ou o local onde ocorreu.

“Com grande respeito, compartilho que Mike Love morreu esta noite, cercado por sua família”, comentou sua assessora, Katie Altman, aos veículos Variety, Rolling Stone e outros.

“Como um ícone cultural americano, ele será lembrado por seu talento singular e por servir de inspiração para gerações de músicos. Celebramos sua extraordinária contribuição para a música americana e a alegria que ele sentia ao se apresentar para seus amados fãs”, acrescentou.

Love nasceu em 15 de março de 1941, em Los Angeles. Sua mãe era irmã de Murry Wilson, pai de seus futuros colegas nos Beach Boys.

Ele cofundou os Beach Boys em 1961, ao lado de seus primos Brian, Carl e Dennis Wilson, e de seu amigo Al Jardine.