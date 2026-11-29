Mike Love, cofundador dos Beach Boys, morre aos 85 anos
O músico americano Mike Love, cofundador da banda pop Beach Boys e conhecido por sua presença de palco excêntrica, morreu aos 85 anos, informou a imprensa no sábado (28).
Sua morte foi confirmada por sua assessora a vários veículos de comunicação americanos, sem fornecer detalhes sobre a causa do falecimento ou o local onde ocorreu.
“Com grande respeito, compartilho que Mike Love morreu esta noite, cercado por sua família”, comentou sua assessora, Katie Altman, aos veículos Variety, Rolling Stone e outros.
“Como um ícone cultural americano, ele será lembrado por seu talento singular e por servir de inspiração para gerações de músicos. Celebramos sua extraordinária contribuição para a música americana e a alegria que ele sentia ao se apresentar para seus amados fãs”, acrescentou.
Love nasceu em 15 de março de 1941, em Los Angeles. Sua mãe era irmã de Murry Wilson, pai de seus futuros colegas nos Beach Boys.
Ele cofundou os Beach Boys em 1961, ao lado de seus primos Brian, Carl e Dennis Wilson, e de seu amigo Al Jardine.
continue lendo
- Sandy e Junior farão série de shows no Nubank Parque em 2027; veja detalhes Estadão Conteúdo · há 5 dias
- Filha de Chitãozinho comenta aposentadoria do pai: 'É um descanso, está tudo bem' Estadão Conteúdo · há 7 dias
- Quem é Maxx Morando, músico que casou com Miley Cyrus Jovem Pan* · há 7 dias
- Miley Cyrus se casa na Califórnia com Maxx Morando Estadão Conteúdo · há 7 dias