Luísa Sonza e MC Zaac lançam o clipe da parceria ‘Toma’; assista

Novo single da cantora chegou às plataformas streaming nesta sexta-feira (31)

Reprodução/Instagram Parceria inédita foi lançada nesta sexta-feira (31) nos stremings e YouTube



Saiu nesta sexta-feira (31) a parceria de Luísa Sonza e MC Zaac, o single “Toma”. Todo coreografado, o videoclipe apresenta a cantora com vários cenários e looks que remetem às academias dos anos 80. A direção do vídeo é assinada por João Monteiro e a própria Luísa.

No mês passado, MC Zaac lançou a parceria “Desce Pro Play” com Anitta e o rapper Tyga. A dupla brasileira j´tinha colaborado nas faixas “Vai Malandra” e “Bola Rebola“, ambas da funkeira. Já Luísa Sonza está com a vida profissional movimentada. Após a separação de Whindersson Nunes, em abril, a cantora já lançou o clipe “Flores“, com Vitão, que deu muito o que falar na web por causa do suposto romance entre os artistas.

Assista ao clipe ‘Toma’: