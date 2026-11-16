Com Bruno Mars e Olivia Rodrigo, Grammy 2027 anuncia indicados ao prêmio
Principal premiação da música norte-americana, o Grammy anunciou nesta segunda-feira (16) seus indicados para 2027. Mais uma vez, membros da indústria votarão nos melhores e mais relevantes trabalhos lançados no último ano, com os vencedores sendo anunciados em 7 de fevereiro, durante a tradicional cerimônia em Los Angeles.
Considerado o maior prêmio da noite, Álbum do Ano tem fortes lançamentos no páreo por uma indicação, incluindo “The Romantic”, de Bruno Mars, “you seem pretty sad for a girl so in love”, de Olivia Rodrigo, “Lost Weekend”, de Phoebe Bridgers, e “The Art of Loving”, de Olivia Dean.
Quem também compete na principal categoria é RAYE, com “This Music May Contain Hope”. Além de concorrer ao grande prêmio da noite, a cantora ainda recebeu outras 10 indicações, incluindo Música do Ano, Melhor Performance de Pop Solo e Melhor Gravação de Dance Pop.
Apesar de uma recepção morna de críticos e fãs, Taylor Swift, uma das “queridinhas” da Academia, foi indicada por “The Life of a Showgirl”, se tornando a segunda artista na história do Grammy a ser indicada por cinco trabalhos de estúdio seguidos, com a marca sendo alcançada pela primeira vez por Kendrick Lamar.
Quem também quebrou um recorde histórico no Grammy 2027 foi Beyoncé. Possivelmente a maior artista do século 21, a cantora chegou este ano à sua 100ª indicação, concorrendo ao prêmio de Melhor Performance Solo de R&B por “Morning Dew (Donk)”, música lançada como parte das celebrações de 20 anos do disco B’Day, de 2006.
Confira abaixo os indicados às principais categorias do Grammy 2027 (a lista completa está disponível no site da Academia):
Álbum do Ano
- Lost Weekend, Phoebe Bridgers
- The Art of Loving, Olivia Dean
- Dandelion, Ella Langley
- The Romantic, Bruno Mars
- This Music May Contain Hope., RAYE
- you seem pretty sad for a girl so in love, Olivia Rodrigo
- Lux (Complete Works), Rosalía
- The Life of a Showgirl, Taylor Swift
Música do Ano
- Bargain, Rosalía, Björk e Yves Tumor
- the cure, Olivia Rodrigo
- Choosin’ Texas, Ella Langley
- Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande
- I Knew It, I Knew You, Taylor Swift
- Man I Need, Olivia Dean
- Risk It All, Bruno Mars
- Where Is My Husband!, RAYE
Gravação do Ano
- Man I Need, Olivia Dean
- Choosin’ Texas, Ella Langley
- I Just Might, Bruno Mars
- the cure, Olivia Rodrigo
- The Fate of Ophelia, Taylor Swift
- Bargain, Rosalía, Björk e Yves Tumor
- Dracula, Tame Impala e Jennie
Revelação do Ano
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- Sienna Spiro
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
Melhor Performance de Rock:
- what’s wrong with me, Olivia Rodrigo
- Lost Boys, Phoebe Bridgers
- Trinidad, Geese
- Sarniezz, Angine de Poitrine
- In The Stars, The Rolling Stones
Melhor Canção de Rock
- Lost Boys, Phoebe Bridgers
- In The Stars, The Rolling Stones
- My Only Angel, Aerosmith e YUNGBLUD
- Streets of Minneapolis, Bruce Springsteen
- what’s wrong with me, Olivia Rodrigo
- Trinidad, Geese
- Your Favorite Toy, Foo Fighters
Melhor Álbum de Rock
- Vol.II, de Angine de Poitrine
- Your Favorite Toy, Foo Fighters
- The WOW! Signal, Muse
- Foreign Tongues, The Rolling Stones
- Frozen Charlotte, Jack White
Melhor Gravação de Dance/Eletrônica
- Lights Burn Dimmer, Fred Again.. e Jamie T
- I Feel So Free, Madonna
- Crank, Slayyter
- My Old Ways, Tame Impala
- Melatonin, Tinashe
- Music, Underscores
Melhor Gravação de Dance Pop
- Blue Moon, Zara Larson
- Danceteria, Maddona
- Life Boat., Raye
- Dance…, Slayyyyter
- Too Easy, Tinashe
Melhor Álbum de Música Eletrônica
- Confessions II, Maddona
- Sexistensial, Robyn
- Soma, Skrillex
- Wor$t Girl in America, Slayyter
- Deadbeat, Tame Impala
Melhor Gravação Remixada
- Beto’s Horn (Fred Remix), Fred Again.. e Tom Norris
- I Just Might (Austin Millz Remix), Austin Millz
- Love Sensation, Stuart Price
- Opalite, Chris Lake
- A Question of Trust, Boys Noize
- Where Is My Husband!, David Guetta e Hypaton
Melhor Performance de Metal
- The Edge of Perfection, Anthrax
- Hive Mind, Knocked Loose e Denzel Curry
- Your Ghost Again, Mastodon
- Let There Be Shred, Megadeth
- End of You, Poppy, Amy Lee e Courtney Laplante
Melhor Performance de Música Alternativa
- Kill Me, Phoebe Bridgers
- Fabienk, Angine de Poitrine
- Au Pays Du Cocaine, Geese
- Reliquia, Rosalía
- Showbiz, Hayley Williams
- Melhor Performance Solo de R&B
- Morning Dew (Donk), Beyoncé
- Out The Window, Khelani
- Let Me, Victoria Monét
- Pressha, Jill Scott
- What You Need, Tems
Melhor Performance de Duo ou Grupo de R&B
- Fallin’, Chris Brown e Leon Thomas
- 47th Street, Lalah Hathaway e J. Ivy
- Sweet Nuthins, Khelani e Leon Thomas
- Mess, PJ Morton e Jeyon Harrold
- To B Honest, Jill Scott e JD
Melhor Performance de Rap
- Good Flirts, Baby Keem, Kendrick Lamar e Momo Boyd
- Errtime, Cardi B
- Run It Back!!, De La Soul e Nas
- Let’Em Know, T.I.
- Body, Don Toliver
Melhor Performance de Rap Melódic
- This Woman, Busta Rhymes com J Dilla e D’Angelo
- Safe, Cardi B e Khelani
- Girl, Get Up., Doechii e SZA
- E85, Don Toliver
- Watching Us, Wale e Leon Thomas
Melhor Canção de Rap
- E85, Don Toliver
- Errtime, Cardi B
- Girl, Get Up., Doechii e SZA
- Let’Em Know, T.I.
- Spend Dat, Yung Miami
Melhor Álbum de Poesia Falada
- Black Shaman Strikes Back, Marc Marcel
- The Color of Rain, Aja Monet
- A Hero and a Villain, Mad Skillz
- How Love Grows, JWalt
- Leap Life, Saul Williams
Melhor Performance de Jazz
- In Walked Bud, Jon Batiste
- Good Life – Tamron Hall Main Title Theme, The Baylor Project
- Sophisticated Lady, Cécile McLorin Salvant
- The Lady is a Tramp, Deborah Silver e Diane Schurr
- I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes), Nicolas Zuraitis, Christian McBride, Gilad Hekselman e Dan Pugach
Melhor Álbum de Jazz Vocal
- For Dinah, Ledisi
- The Wise Ones, Gretchen Parlato
- Live at Jazz at Lincoln Center, Catherine Russell
- With Every Breath I Take, Cécile McLorin Salvant
- The Devil I Knew, Nicolas Zuraitis
Melhor Álbum de Jazz Instrumental
- Monk Movements, Jon Batiste
- We Dream, Lakecia Benjamin
- Forever Yours: The Farewell Performance (Live), Chick Corea
- Leave That in There, Sullivan Fortner
- Side-Eye III+, Pat Metheny
Melhor Álbum para Grande Conjunto de Jazz
- Paco De Lucía, Music for Big Band, Alex Conde
- In The Brass Palace, Kurt Elling e WDR Big Band
- Jim McNeely Expeditions, Jim McNeely e Frankfurt Radio Big Band
- 25 Years of Phatness, Gordon Goodwin’s Big Phat Band
- Oracles, Helen Sung e Helen Sung Big Band
Melhor Álbum de Jazz Latino
- Filin, Melissa Aldana
- Ao Vivo, Eliane Elias
- Monk con Clave, Carlos Henriquez
- Gonzalo Plays Pino, Gonzalo Rubalcaba
- El Arte de Bolero Vol. 3, Miguel Zenón e Luis Perdomo
Melhor Álbum de Jazz Alternativo
- Trip the Night Fantastic, Terri Lyne Carrington e Social Science
- Who Asked?, Domi e JD Beck
- Purpose, Terrace Martin e Marcus Gilmore
- Oh Snap, Cécile McLorin Salvant
- Fathers, Nate Smith, Kiefer, Cartoons e Kenny Beats
Melhor Álbum de Pop Vocal Tradicional
- Good Grief, Sara Bareilles
- The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney
- Better Broken, Sarah McLachlan
- Whatever’s Clever!, Charlie Puth
- An Offering: Live at Speakeasy Studios, Leslie Odom Jr.
Melhor Álbum Instrumental Contemporâneo
- Monk Meditations, Jon Batiste
- Lullaby for the Lost, Donny McCalin
- A Six String Oddissey, Six String Simphony
- Somni, Snarky Puppy, Metropole Orkest e Jules Buckley
- Barcode, Ben Wendel
Melhor Álbum de Teatro Musical
- Chess: The Musical
- The Lost Boys
- Ragtime
- Schmigadoon!
- Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
Melhor Música Country
- Beautiful Things, Megan Moroney
- Choosin’ Texas, Ella Langley
- Dry Spell, Kacey Musgraves
- Hardwired, Stephen Wilson Jr.
- Phone, Keys, Wallet, Lainey Wilson e John Mayer
Melhor Álbum de Pop Latino
- No Me Arrepiento de Sentir Tanto, Karol G
- Femme Fatale, Mon Laferte
- Muda, Carín León
- Donde És El After?, Rawayana
- Bendito Verano, Elena Rose
Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa Latina
- Free Spirits, Ca7riel e Paco Amoroso
- Taracá, Jorge Drexler
- La Vida Era Más Corta, Milo J
- Juanesteban, Juanes
- Shine, Fito Paez
Melhor Álbum de Reggae
- Too Too Bad, Buju Banton
- Exile, Chronixx
- Brightside, Ziggy Marley
- The Art of Acceptance, Protoje
- Supernova, Runkus
- Lottery, Shaggy
Melhor Performance de Música Global
- Dai Dai, Shakira e Burna Boy
- Porcelana, Rosalía e Dougie F
- Varuvaaiy, Devan Ekambaram e Susha
- Una Flor en Cada Estrella, Kerreke, Mireya e Alex E. Chavez
- Bando [Orchestral], Angelíque Kidjo, Pharrell Williams e Quavo
- Melhor Álbum de New Age, Ambiente ou Chant
- Night Music, Vicente Avella
- Balance, Paul Avgerinos
- Liminal, Brian Eno e Beatie Wolfe
- Unspoken Psalms, Chris Redding
- Tantrika, White Sun
Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual (Inclui Cinema e Televisão)
- A Odisseia
- Uma Batalha Após a Outra
- Devoradores de Estrelas
- Star Wars: O Mandaloriano e Grogu
- Widow’s Bay
- Melhor Trilha Sonora para Videogames e Outras Mídias Interativas
- Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes
- 007: First Light
- Ghosts o Yotei
- Marvel’s Wolverine
- Star Wars: Zero Company
Melhor Filme Musical
- To Be Celestial vs. That’s The Way of the World
- Man on the Run
- Hit Me Hard and Soft: The Tour Live
- Epic: Elvis Presley in Concert
- Lilith Fair: Building a Mystery – The Untold Story
Compositor do ano
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Joybeth Taylor
- Theron Thomas
- Produtor do Ano
- Tony Berg
- Dernst ‘D’Mile’ Emile II
- Noah Goldstein
- Miranda Lambert
- Mike Sabath
Melhor Performance de Pop Solo
- The Cure, Olivia Rodrigo
- Man I Need, Olivia Dean
- Where Is My Husband!, RAYE
- Sauvignon Blanc, Rosalía
- Melhor Música de R&B
- Let Me, Victoria Monét
- My Muse, Leon Thomas
- Out The Window, Kehlani
- Pressha, Jill Scott
- What You Need, Tems
Melhor Álbum de R&B
- Brown (The Chocolate Edition), Chris Brown
- When the City Sleeps, Alex Isley
- Kehlani, Kehlani
- Saturday Night, PJ Morton
- To Whom This May Concern, Jill Scott
Melhor Álbum de Música Global
- Equilibrivm, Anitta
- Oriadé, Davido
- Hope!, Angélique Kidjo
- Starrgirl, Ayra Starr
- Love is a Kingdom, Tems
- Melhor Música para Mídia Visual
- House, Charli XCX e John Cale
- I Knew It, I Knew You, Taylor Swift
- Need Someone, Andrew Bird e Gavin Brivik
- No Place Like Home, Cynthia Erivo
- Runaway, Lady Gaga e Doechii
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