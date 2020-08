‘Club Future Nostalgia’: Dua Lipa surpreende com Gwen Stefani e mais em álbum remix 

BLACKPINK, Madonna e Missy Elliott também estão em versão remix do álbum mais recente da artista

Reprodução/Instagram 'Future Nostalgia' foi o segundo álbum da carreira de Dua Lipa



Os fãs do pop foram surpreendidos com o lançamento de “Club Future Nostalgia” nesta sexta-feira (28), a versão remix do álbum mais recente de Dua Lipa. A cantora, que já tinha lançado uma mixagem de “Levitating” com Madonna e Missy Elliott, agora repagina todas as faixas e ainda adiciona mais artistas: Gwen Stefani (em “Physical”) e BLACKPINK (em “Kiss and Make Up”) são as grandes surpresas. Também nesta sexta, o quarteto sul-coreano divulgou “Ice Cream“, canção que teve a participação de Selena Gomez.

“Future Nostalgia” é o segundo da carreira de Dua Lipa e conta com 11 faixas. A artista precisou antecipar em uma semana o lançamento do álbum após todas as músicas vazarem na web dias antes da data oficial de divulgação. Dua já lançou cinco singles do novo trabalho: “Hallucionate“, “Break My Heart“,“Future Nostalgia”, “Physical” e “Don’t Start Now“.

Ouça ‘Club Future Nostalgia’: