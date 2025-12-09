Ingressos antecipados para o Rock in Rio 2026 esgotam em menos de uma hora

Evento está marcado para acontecer nos dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Rio de Janeiro

Reprodução/X Rock in Rio Card é um ingresso de entrada antecipada que dá acesso a um único dia do festival



Os ingressos antecipados para o Rock in Rio 2026, também conhecidos como Rock in Rio Card, nem bem começaram a ser vendidos e já acabaram. Menos de uma hora. Esse foi o tempo que aos amantes do festival precisaram para esgotar a primeira leva de ingresso para o evento marcado para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Rio de Janeiro. Entre os shows já confirmados para a próxima edição, estão os de Elton John, Maroon 5, Demi Lovato e Stray Kids. A programação completa do evento ainda não foi divulgada.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Rock in Rio Card é um ingresso de entrada antecipada que dá acesso a um único dia do festival – a escolha da data é feita posteriormente. Os valores foram de R$ 795 (inteira), R$ 397,50 (meia-entrada) e R$ 675,75 para o Ingresso Itaú, que ofereceu 15% de desconto para pagamentos com cartões de crédito do banco, além de parcelamento ampliado.

Quem não conseguiu comprar, vai ter uma nova oportunidade. Agora na abertura geral das vendas, que ainda não tem data para acontecer, mas, segundo a organização, deve ser em breve.