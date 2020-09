Charlie Brown Jr. lança clipe de ‘Confisco’ para promover Tony Hawk’s Pro Skate 1+2; assista

Videoclipe traz cenas inéditas da banda e do vocalista Chorão, morto em 2013

Reprodução/Youtube Imagens inéditas do CBJR e Chorão estão no videoclipe de Confisco



Para celebrar o lançamento do game Tony Hawk’s Pro Skater™ 1 + 2 no Brasil, a banda Charlie Brown Jr. disponibilizou nas redes sociais o videoclipe da faixa ‘Confisco’ que estará na trilha do jogo. O clipe foi feito em parceria com a CP+B Brasil e traz vídeos inéditos do grupo e do vocalista Chorão, morto em 2013. Foram mais de 170 horas de imagens, entrevistas e shows, cedidos por Alexandre Abrão, filho do vocalista. “As imagens são conteúdos nunca antes vistos do acervo pessoal do meu pai. Se é para quebrar a internet, vamos quebrar a internet. Se é para comemorar a música do Charlie Brown Jr. na trilha do Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, bora lançar um novo videoclipe de Confisco com material 100% inédito. Então liberei 100 fitas mini-dv com material inédito do meu coroa e da banda” comentou Alexandre.

Nas imagens do jogo é possível ver dois grandes atletas brasileiros como personagens jogáveis: Bob Burnquist, maior medalhista da história dos X-Games e Letícia Bufoni, um dos maiores nomes atuais do esporte no mundo. “A ideia de trazer Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 era emocionante logo de cara. Não há como negar o marco que os jogos originais tiverem tanto no mundo dos jogos e quanto do skate. Quando vimos a mobilização dos fãs brasileiros para trazer o Charlie Brown Jr. para a trilha sonora, sabíamos que tínhamos que fazer com que isso fosse parte do legado desse remaster”, afirmou Michelle Bresaw, vice-presidente de Emerging Franchises da Activision. “Esperamos que todos os fãs aproveitem a nostalgia e uma nova geração de jogadores entenda o que fez Tony Hawk ser um marco no gênero”. Assista ao clipe abaixo: