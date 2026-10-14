Lollapalooza 2027 divulga shows por dia; veja
O Lollapalooza Brasil 2027 divulgou, nesta quarta-feira (14), a programação dividida por dia. O festival será realizado em 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com mais de 70 atrações nacionais e internacionais.
A sexta-feira, 19 de março, terá apresentações de Travis Scott, David Guetta e Sombr. No sábado, 20, sobem ao palco The Killers, Queens of the Stone Age e Mochakk. Já o domingo, 21, contará com Charli XCX, The Prodigy, Fontaines D.C. e The Neighbourhood.
Com a divulgação do line-up diário, também começaram as vendas do Lolla Day, ingresso que permite escolher uma das três datas. O Lolla Pass, válido para os três dias, continua disponível.
Lollapalooza 2027: quem toca na sexta-feira, 19 de março?
A primeira data do festival reúne rap, pop, rock, soul e música eletrônica. Travis Scott e David Guetta estão entre os destaques internacionais, ao lado de artistas como Sombr, Lola Young e Leon Bridges. A programação também inclui bandas de rock e representantes da música alternativa brasileira.
Artistas confirmados para sexta-feira, 19 de março:
- Travis Scott
- David Guetta
- Sombr
- Lola Young
- Slayyyter
- Leon Bridges
- Cage The Elephant
- Die Spitz
- Angine de Poitrine
- Rawayana
- Nação Zumbi
- El Efecto
- RAKTA
- Majis
- Deafkids
- TOMORA
- Ninajirachi
- Snow Strippers
- Cat Dealers
- Make U Sweat
- FEZZO
- Marina Diniz
- Mary Olivetti
- Carola & Curol
Lollapalooza 2027: quem toca no sábado, 20 de março?
O segundo dia aproxima diferentes gerações do rock, com The Killers, Queens of the Stone Age e Geese. A programação também reúne artistas do pop, nomes brasileiros e atrações da música eletrônica, como Mochakk, Four Tet e Sammy Virji.
Artistas confirmados para sábado, 20 de março:
- The Killers
- Queens of the Stone Age
- Geese
- Julia Wolf
- Dominic Fike
- Midnight Generation
- SANTOS BRAVOS
- Mike D 5D
- Rodrigo Amarante
- Budang
- Zepelim e o Sopro do Cão
- Paira
- Grag Queen
- Bebé
- Joaquim
- BRIME!!
- Luana Flores
- Carlita
- BUHR
- Mochakk
- Four Tet
- Sammy Virji
- DJ RaMeMes
- Weird Baile
- DJ Tamy
Lollapalooza 2027: quem toca no domingo, 21 de março?
O encerramento do festival terá Charli XCX, The Prodigy, Fontaines D.C. e The Neighbourhood. O domingo também reúne artistas do pop internacional, do rock alternativo e da música eletrônica, além de diferentes representantes da cena brasileira
Artistas confirmados para domingo, 21 de março:
- Charli XCX
- RAYE
- ADÉLA
- Fontaines D.C.
- Violet Grohl
- The Neighbourhood
- Malcolm Todd
- Criolo, Amaro e Dino
- Clarissa
- Ciça Moreira
- Seu Pereira e Coletivo 401
- Núbia
- Catïça
- The Prodigy
- The Avalanches
- Boy Harsher
- Boys Noize
- Marlon Hoffstadt
- Mind Enterprises
- Kenya20Hz
- Psilosamples
- Acid Asian
- Fernanda Martins
- Clementaum
- Real No Ficcíon
Serviço: Lollapalooza Brasil 2027
Datas: 19, 20 e 21 de março de 2027
Local: Autódromo de Interlagos, em São Paulo
Ingressos: Lolla Day, válido para uma data, e Lolla Pass, válido para os três dias
Setores: Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo
Preços: parcelas a partir de R$ 39,10 no Lolla Pista, R$ 80,16 no Lolla Comfort e R$ 179,10 no Lolla Lounge, conforme as condições divulgadas para o primeiro lote
Venda online: site oficial da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço
Bilheteria física: Shopping Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo; piso Jurupis, no subsolo
Horário da bilheteria: de terça-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h
Classificação etária: 16 anos. Menores dessa idade devem seguir as regras de acompanhamento e documentação definidas pela organização.
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