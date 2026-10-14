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Música

Lollapalooza 2027 divulga shows por dia; veja

O festival será realizado em 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Estadão Conteúdo

Lollapalooza
Com a divulgação do line-up diário, também começaram as vendas do Lolla Day Reprodução/Lollapalooza

O Lollapalooza Brasil 2027 divulgou, nesta quarta-feira (14), a programação dividida por dia. O festival será realizado em 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com mais de 70 atrações nacionais e internacionais.

A sexta-feira, 19 de março, terá apresentações de Travis Scott, David Guetta e Sombr. No sábado, 20, sobem ao palco The Killers, Queens of the Stone Age e Mochakk. Já o domingo, 21, contará com Charli XCX, The Prodigy, Fontaines D.C. e The Neighbourhood.

Com a divulgação do line-up diário, também começaram as vendas do Lolla Day, ingresso que permite escolher uma das três datas. O Lolla Pass, válido para os três dias, continua disponível.

Lollapalooza 2027: quem toca na sexta-feira, 19 de março?

A primeira data do festival reúne rap, pop, rock, soul e música eletrônica. Travis Scott e David Guetta estão entre os destaques internacionais, ao lado de artistas como Sombr, Lola Young e Leon Bridges. A programação também inclui bandas de rock e representantes da música alternativa brasileira.

Artistas confirmados para sexta-feira, 19 de março:

  • Travis Scott
  • David Guetta
  • Sombr
  • Lola Young
  • Slayyyter
  • Leon Bridges
  • Cage The Elephant
  • Die Spitz
  • Angine de Poitrine
  • Rawayana
  • Nação Zumbi
  • El Efecto
  • RAKTA
  • Majis
  • Deafkids
  • TOMORA
  • Ninajirachi
  • Snow Strippers
  • Cat Dealers
  • Make U Sweat
  • FEZZO
  • Marina Diniz
  • Mary Olivetti
  • Carola & Curol

Lollapalooza 2027: quem toca no sábado, 20 de março?

O segundo dia aproxima diferentes gerações do rock, com The Killers, Queens of the Stone Age e Geese. A programação também reúne artistas do pop, nomes brasileiros e atrações da música eletrônica, como Mochakk, Four Tet e Sammy Virji.

Artistas confirmados para sábado, 20 de março:

  • The Killers
  • Queens of the Stone Age
  • Geese
  • Julia Wolf
  • Dominic Fike
  • Midnight Generation
  • SANTOS BRAVOS
  • Mike D 5D
  • Rodrigo Amarante
  • Budang
  • Zepelim e o Sopro do Cão
  • Paira
  • Grag Queen
  • Bebé
  • Joaquim
  • BRIME!!
  • Luana Flores
  • Carlita
  • BUHR
  • Mochakk
  • Four Tet
  • Sammy Virji
  • DJ RaMeMes
  • Weird Baile
  • DJ Tamy

Lollapalooza 2027: quem toca no domingo, 21 de março?

O encerramento do festival terá Charli XCX, The Prodigy, Fontaines D.C. e The Neighbourhood. O domingo também reúne artistas do pop internacional, do rock alternativo e da música eletrônica, além de diferentes representantes da cena brasileira

Artistas confirmados para domingo, 21 de março:

  • Charli XCX
  • RAYE
  • ADÉLA
  • Fontaines D.C.
  • Violet Grohl
  • The Neighbourhood
  • Malcolm Todd
  • Criolo, Amaro e Dino
  • Clarissa
  • Ciça Moreira
  • Seu Pereira e Coletivo 401
  • Núbia
  • Catïça
  • The Prodigy
  • The Avalanches
  • Boy Harsher
  • Boys Noize
  • Marlon Hoffstadt
  • Mind Enterprises
  • Kenya20Hz
  • Psilosamples
  • Acid Asian
  • Fernanda Martins
  • Clementaum
  • Real No Ficcíon

Serviço: Lollapalooza Brasil 2027

Datas: 19, 20 e 21 de março de 2027

Local: Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Ingressos: Lolla Day, válido para uma data, e Lolla Pass, válido para os três dias

Setores: Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo

Preços: parcelas a partir de R$ 39,10 no Lolla Pista, R$ 80,16 no Lolla Comfort e R$ 179,10 no Lolla Lounge, conforme as condições divulgadas para o primeiro lote

Venda online: site oficial da Ticketmaster Brasil, com taxa de serviço

Bilheteria física: Shopping Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo; piso Jurupis, no subsolo

Horário da bilheteria: de terça-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h

Classificação etária: 16 anos. Menores dessa idade devem seguir as regras de acompanhamento e documentação definidas pela organização.

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