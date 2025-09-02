Maria Bethânia inicia turnê em comemoração aos 60 anos de carreira

A cantora confirmou que as apresentações serão recheadas de novidades e também vão incluir uma canção inédita deixada por Rita Lee

Reprodução/Instagram/@mariabethaniaoficial A mais recente turnê de Maria Bethânia havia sido ao lado de seu irmão, Caetano Veloso



A cantora Maria Bethânia publicou um “aquecimento” para preparar o público para sua turnê comemorativa de 60 anos, que terá início a partir do próximo sábado (6), no Rio de Janeiro. Em uma publicação feita no Instagram nesta segunda (1), Bethânia apareceu em fotos ao lado do poeta Eucanaã Ferraz e do diretor artístico Otavio Juliano, que contribuirão para os shows. “Parcerias amorosas”, escreveu a cantora na legenda. A postagem também inclui uma versão de Na Carreira, de Chico Buarque e Edu Lobo, na voz da artista.

Bethânia confirmou que a turnê será recheada de novidades e também vai incluir uma canção inédita deixada por Rita Lee à cantora. A letra foi a última escrita por Rita e tem a melodia feita por Roberto de Carvalho.

“Lendo o que ela escreveu, eu entendo [o motivo de ela ter deixado a canção a Bethânia], porque é um texto que foge um pouco das brincadeiras lindas, deslumbrantes, deliciosas de Rita”, descreveu Bethânia em episódios sobre a turnê publicados no Instagram. “É uma coisa mais aprofundada, um pensamento um pouco duro.”

60 anos de carreira

Maria Bethânia comemora 60 anos de carreira em 2025. 1965 também foi o ano em que Bethânia se mudou para o Rio de Janeiro, cidade onde começou sua carreira musical, substituindo a cantora Nara Leão no espetáculo Opinião.

A mais recente turnê de Maria Bethânia havia sido ao lado de seu irmão, Caetano Veloso. A turnê Caetano & Bethânia percorreu o Brasil entre agosto de 2024 e março de 2025.

Veja as datas de shows da turnê de Maria Bethânia

Rio de Janeiro

Onde: Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo)

Quando: 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de setembro de 2025

Quanto: R$ 390/R$ 490.

São Paulo

Onde: Tokio Marine Hall (R. Bragança Paulista, 1281 – Várzea de Baixo)

Quando: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de outubro de 2025

Quanto: R$ 245/R$ 390.

Salvador

Onde: Concha Acústica Salvador (Av. Alberto Pinto, 11 – Campo Grande)

Quando: 15 e 16 de novembro de 2025

Quanto: R$ 280.

*Com informações do Estadão Conteúdo

