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Música

Quem era Claudette Soares e quais foram os maiores sucessos da cantora que morreu aos 91 anos

Artista construiu uma trajetória de mais de oito décadas que acompanhou as principais transformações culturais do país

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Cantora Claudette Soares
Cantora Claudette Soares Reprodução/Instagram/@claudettesoaresoficial

A cantora Claudette Soare, que morreu na noite de quinta-feira (12) de causas naturais, construiu uma trajetória de mais de oito décadas que acompanhou as principais transformações culturais do país. Ela transitou com naturalidade por gêneros distintos, como o baião, a bossa nova, o samba, o jazz e a canção romântica.

Artista morreu em São Paulo, aos 91 anos. A informação foi confirmada pela equipe da cantora: “A artista foi dormir ontem e não acordou“.

“Manifestamos nossos mais profundos sentimentos aos familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores neste momento de profunda tristeza”, diz o comunicado. “As informações sobre o velório e o sepultamento serão divulgadas posteriormente”, escreveram.

Carioca, a cantora deu os primeiros passos na música ainda na infância, durante os anos 1940, em programas radiofônicos. Na década seguinte, ao cruzar o caminho de Luiz Gonzaga na Rádio Tupi, recebeu do Rei do Baião o título de “Princesinha do Baião”.

Ela se aproximou da turma da bossa nova no fim da década de 1950. Em 1960, atendendo a um convite de Ronaldo Bôscoli, integrou o elenco de “A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor”, espetáculo histórico realizado no Rio de Janeiro que ajudou a consolidar o movimento.

A apresentação projetou a artista como uma das principais vozes femininas daquela geração, levando-a a dividir palcos e parcerias com instrumentistas e arranjadores como João Donato, Baden Powell, Luiz Eça, Sivuca e César Camargo Mariano.

Claudette esteve presente em festivais musicais, atrações televisivas e grandes apresentações. Seu repertório também ganhou composições de importantes nomes da música brasileira, entre eles Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

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