Shakira adiciona Brasil à lista de shows confirmados para 2027

Apresentação de 2027 marcará a terceira passagem da colombiana no Brasil em três anos

Depois de conquistar o público com sua apresentação no Todo Mundo no Rio de 2026, Shakira já planeja seu retorno ao Brasil. A cantora anunciou na segunda-feira (09) que o País foi adicionado mais uma vez à turnê mundial Las Mujeres Ya No Lloran, circuito de divulgação do disco homônimo lançado em 2024.

Ainda sem data e local definidos, o retorno da colombiana ao Brasil acontecerá em 2027. Durante a nova fase da turnê, Shakira se apresentará também na Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Porto Rico e Panamá.

O anúncio foi feito pela Fenix Entertainment, que servirá como produtora da passagem da cantora pela América do Sul. Informações sobre a venda de ingressos devem ser divulgadas em breve.

A apresentação de 2027 marcará a terceira passagem de Shakira no Brasil em três anos, já tendo iniciado a turnê Las Mujeres Ya No Lloran no Rio de Janeiro e São Paulo em 2025 e depois voltado à capital carioca em 2026 para o show gratuito na praia de Copacabana.

Shakira encerrou recentemente uma residência de 13 shows em Madrid, na Espanha, onde se apresentou entre setembro e outubro de 2026. Uma das apresentações contou com participação dos Ghetto Kids, grupo de dança de Uganda que chamou atenção nas redes sociais com vídeo dançando ao som de Dai Dai.