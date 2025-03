Beija-Flor conquista o 15º título do Carnaval carioca e dá a Neguinho despedida triunfal

Intérprete ficou extremamente emocionado após a nota 10 que garantiu o troféu; enredo homenageou Laíla, diretor histórico da escola de Nilópolis

CARLOS SANTTOS/FOTOARENA//ESTADÃO CONTEÚDO Desfile da Beija-Flor na Marquês de Sapucaí



A Beija-Flor de Nilópolis conquistou o título de campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2025, confirmando seu favoritismo com um desfile emocionante em homenagem a Laíla, um dos maiores nomes da história da escola e do samba. A vitória foi definida após uma apuração acirrada, disputada décimo a décimo, realizada nesta Quarta-feira de Cinzas (5). Com esse triunfo, a azul e branca de Nilópolis alcança seu 15º título no Grupo Especial, consolidando-se como uma das maiores campeãs da história do Carnaval carioca, atrás apenas de Portela e Mangueira.

O enredo “Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas” destacou a trajetória do carnavalesco como um griô, guardião dos saberes do samba, ressaltando sua conexão com Xangô, orixá da justiça. O desfile encantou público e jurados com alegorias luxuosas e momentos marcantes, como a revoada de beija-flores simbolizando a eternidade do homenageado. Um dos destaques foi a escultura realista de Laíla segurando suas contas.

A Beija-Flor também trouxe uma releitura do icônico desfile de 1989, com a famosa alegoria do “Cristo Mendigo”, que na época foi censurada pela Igreja Católica. A nova versão exibia a faixa “Do Orum, olhai por nós”, emocionando os espectadores. Outro momento de grande comoção foi a despedida de Neguinho da Beija-Flor, que se aposentou como cantor oficial da escola após 50 anos de carreira. O artista chorou ao receber a última nota 10 da agremiação, coroando sua história na Sapucaí.

A Beija-Flor garantiu seu título após a avaliação dos jurados em nove quesitos: enredo, mestre-sala e porta-bandeira, bateria, harmonia, alegorias e adereços, evolução, fantasia, samba-enredo e comissão de frente.

As seis primeiras colocadas do Grupo Especial se apresentarão novamente no Desfile das Campeãs, que ocorre no próximo sábado (8), na Marquês de Sapucaí