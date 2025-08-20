Jovem Pan > Entretenimento > Música > Weezer anuncia show único no Parque do Ibirapuera em novembro

Evento é uma celebração dos 30 anos do icônico ‘Blue Album’, lançado em 1994, e a banda promete uma apresentação especial para a data

  • 20/08/2025 14h39
Reprodução/Instagram/@weezer Weezer O festival contará ainda com nomes como Bloc Party, Mogwai, Judeline e Otoboke Beaver

A banda de rock Weezer está de volta ao Brasil para um show único no dia 2 de novembro, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O anúncio foi feito nesta terça-feira (19) pela produtora 30e. O evento é uma celebração dos 30 anos do icônico “Blue Album”, lançado em 1994, e a banda promete uma apresentação especial para a data. O Weezer, que se apresentou na cidade pela última vez em 2019, não será a única atração. O festival contará ainda com nomes como Bloc Party, Mogwai, Judeline e Otoboke Beaver. A venda de ingressos começa nesta quarta-feira (20) ao meio-dia, pelo site da Eventim. Os shows integram o projeto ÍNDIGO, uma iniciativa da produtora 30e que busca conectar diferentes gêneros e públicos em um mesmo evento.

