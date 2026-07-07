Netflix divulga primeiras imagens de filme sobre Matsunaga e choca com semelhança

O filme contará a história de um dos crimes mais brutais do Brasil e como tudo começou

A Netflix revelou nesta terça-feira (7) as primeiras imagens oficiais de “Elize: Sombras de uma Mulher”, filme inspirado em um dos crimes mais chocantes da história recente do Brasil. As fotos mostram Lorena Comparato completamente caracterizada como Elize Matsunaga, enquanto Henrique Kimura interpreta o empresário Marcos Matsunaga.

As imagens divulgadas apresentam diferentes momentos da trama e dão uma prévia do clima sombrio e psicológico que a produção promete explorar. Em uma delas, o casal aparece junto antes da deterioração do relacionamento; em outras, a protagonista surge em fases marcantes da história, incluindo momentos que remetem ao julgamento e ao período na prisão.

Segundo a Netflix, o longa não será apenas uma reconstituição do crime que ganhou repercussão nacional em 2012. A proposta é mergulhar na mente de Elize, explorando temas como poder, desigualdade social, violência e a complexa relação entre ela e Marcos Matsunaga. O roteiro é assinado por Raphael Montes e Mariana Torres, com direção de Vellas, conhecido pelo trabalho em DNA do Crime.

O caso ficou conhecido após Elize confessar ter assassinado e esquartejado o marido, Marcos Matsunaga, então executivo da Yoki. O crime chocou o país e já havia sido retratado pela própria Netflix na série documental “Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime”, lançada em 2021, que trouxe o primeiro depoimento da condenada sobre o caso.

Além das novas imagens, a plataforma confirmou que o primeiro trailer será divulgado em breve, aumentando a expectativa dos fãs de produções baseadas em crimes reais. Ainda sem data oficial de estreia, “Elize: Sombras de uma Mulher” já desponta como uma das apostas brasileiras mais aguardadas da Netflix para os próximos meses.