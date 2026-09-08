‘Remain’: novo thiller de M. Night Shyamalan com Jake Gyllenhaal ganha primeiro trailer

M. Night Shyamalan está de volta ao universo dos mistérios sobrenaturais. O diretor de O Sexto Sentido, Fragmentado e Armadilha teve o primeiro trailer de seu novo filme, ‘Remain’, divulgado nesta terça-feira (8). Estrelado por Jake Gyllenhaal e Phoebe Dynevor, o longa promete combinar romance, suspense e fantasia sobrenatural.

Na história, Gyllenhaal interpreta Tate Gordon, um arquiteto recluso que deixa Nova York e se muda para uma pequena cidade litorânea para trabalhar em um novo projeto. O que deveria ser uma oportunidade para recomeçar, porém, muda completamente quando ele conhece Wren, personagem de Phoebe Dynevor, uma mulher misteriosa que o coloca no centro de um segredo mortal.

O trailer apresentado pela Warner Bros. aposta justamente na atmosfera característica de Shyamalan: uma cidade aparentemente tranquila, personagens cercados por mistérios e acontecimentos que fazem o protagonista questionar aquilo que acredita ser real.

Um dos grandes atrativos de Remain está na colaboração entre M. Night Shyamalan e Nicholas Sparks, autor de romances como Diário de uma Paixão e Um Amor para Recordar. A produção nasceu de uma história criada pelos dois, mas cada um desenvolveu sua própria versão: Shyamalan escreveu e dirigiu o filme, enquanto Sparks trabalhou em um romance baseado na mesma história.

A combinação chama atenção porque une dois estilos bastante diferentes. De um lado, o suspense psicológico e os elementos sobrenaturais pelos quais Shyamalan ficou conhecido. Do outro, o romance dramático característico de Sparks.

O filme acompanha Tate durante um momento delicado de sua vida. Depois de enfrentar uma grande perda e passar por tratamento psiquiátrico, o personagem tenta reconstruir sua rotina e encontrar algum sentido para seguir em frente.

A chegada de Wren muda esse caminho. A relação entre os dois rapidamente ultrapassa o romance e faz Tate questionar sua própria visão racional sobre a existência, a morte e aquilo que pode estar além da realidade que conhece.

Além de Gyllenhaal e Dynevor, o elenco conta com Ashley Walters, Julie Hagerty, Jay O. Sanders, Tracy Ifeachor, Hannah James e Caleb Ruminer. O filme também tem participação do diretor como produtor.

Quando ‘Remain’ estreia?

Remain está previsto para chegar aos cinemas em 5 de fevereiro de 2027 nos Estados Unidos. O lançamento internacional está programado para o início de fevereiro.