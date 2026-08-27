Rockstar estreia prévia de GTA 6 nesta quinta na Netflix; veja como será

Apresentação inédita será exibida primeiro na plataforma de streaming e chega seis horas depois ao YouTube

A Rockstar não detalhou oficialmente o conteúdo nem informou a duração da prévia. A escolha do nome, porém, diferencia a apresentação dos dois trailers tradicionais divulgados anteriormente.

A Rockstar Games apresenta nesta quinta-feira (27) a prévia mais extensa de “Grand Theft Auto VI” divulgada até agora. Batizado de Grand Theft Auto VI: Um Olhar Estendido, o especial estreia primeiro na Netflix e, seis horas depois, será liberado gratuitamente no YouTube e no site oficial do jogo.

A apresentação está marcada para 16h, no horário de Brasília, na Netflix. Às 22h, o conteúdo será publicado no canal oficial da Rockstar Games no YouTube e na página do game. Os horários foram confirmados tanto pela desenvolvedora quanto pela plataforma de streaming.

A parceria é inédita para a franquia. Segundo a Netflix, esta será a primeira vez que uma apresentação de GTA terá sua estreia antecipada na plataforma. A empresa classificou as revelações da série como eventos que se tornaram “momentos culturais” por conta da dimensão alcançada pela expectativa em torno dos jogos.

A campanha também chegou às ruas. Em Los Angeles, a Netflix instalou um outdoor com seu tradicional “N” acompanhado da frase “Eu amo Vice City”, referência à cidade fictícia que será o principal cenário de GTA 6 e que tem Miami como inspiração.

O que será mostrado?

A Rockstar não detalhou oficialmente o conteúdo, mas é sabido que poderemos assistir a 26 minutos de conteúdo. A escolha do nome, porém, diferencia a apresentação dos dois trailers tradicionais divulgados anteriormente.

A própria Netflix descreve o especial como uma oportunidade de conhecer mais sobre o jogo, enquanto a Rockstar se limita a anunciá-lo como um “Olhar Estendido”. Por isso, ainda não há confirmação oficial de que o vídeo mostrará uma missão completa, a interface do jogo ou uma longa sequência contínua de gameplay.

A expectativa é que a apresentação dê uma visão mais clara de como GTA VI será efetivamente jogado, além das cenas cinematográficas e pequenos trechos de ação já apresentados pela Rockstar. Entre os pontos que podem ganhar novos detalhes estão a alternância entre os protagonistas Jason e Lucia, o funcionamento de Vice City e Leonida, direção, combates, atividades paralelas e os sistemas de interação com o mundo aberto.

O especial ganhou ainda mais atenção após uma série de vazamentos recentes de imagens do jogo. A Rockstar classificou a divulgação não autorizada do material como devastadora para a equipe e lamentou que jogadores tivessem contato com partes de GTA 6 fora da maneira planejada pelo estúdio.

Apesar dos vazamentos, a empresa afirmou que pretende superar as expectativas dos jogadores com o projeto.

O que já sabemos?

GTA VI será ambientado em Leonida, estado fictício inspirado na Flórida, e levará a franquia de volta a Vice City. A história acompanha Jason e Lucia, que se envolvem em uma conspiração criminosa depois que um golpe aparentemente simples dá errado e passam a depender um do outro para sobreviver.

A dupla será o centro da campanha, com uma dinâmica inspirada em histórias de casais criminosos em fuga. O jogo também terá outras regiões além de Vice City e uma população de personagens e ambientes construída para representar diferentes aspectos da versão fictícia da Flórida criada pela Rockstar.

O estúdio vem destacando principalmente a escala e o nível de detalhes do mundo. A proposta é fazer com que Leonida reaja de maneira mais natural às ações dos protagonistas e ampliar sistemas de interação vistos em títulos anteriores da empresa.

A ambientação também incorpora elementos contemporâneos, incluindo redes sociais dentro do próprio jogo, festas, vida noturna, música, praias e personagens inspirados na cultura da Flórida. Vice City será apenas uma das áreas de um mapa que também inclui regiões costeiras, áreas rurais e outros ambientes de Leonida.

Quando será lançado?

Depois de adiamentos, Grand Theft Auto VI está marcado para 19 de novembro de 2026. O jogo será lançado inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A Rockstar afirmou ao anunciar a nova data que o tempo adicional de desenvolvimento seria usado para alcançar o nível de acabamento esperado pelos jogadores.

Com menos de três meses até o lançamento, o Olhar Estendido desta quinta-feira representa uma das principais etapas da campanha de divulgação do título. Até agora, a Rockstar havia concentrado a apresentação de GTA 6 principalmente em dois trailers, imagens oficiais e páginas dedicadas aos personagens e às regiões de Leonida.