Sheynnis Palacios, da Nicarágua, vence o Miss Universo 2023; brasileira fica fora do top 20  

EFE/ Miguel Lemus Miss Nicarágua foi eleita a mulher mais bonita de 2023



O Miss Universo 2023 foi realizado na madrugada desta segunda-feira, 20, em El Salvador. A grande vencedora do foi Sheynnis Palacios, da Nicarágua. Com apenas 23 anos, a modelo se tornou a primeira nicaraguense a ganhar o tradicional concurso. Nascida em Manágua, ele é formada em comunicação pela Universidad Centroamericana e também joga vôlei pela sua faculdade. O segundo lugar ficou com a Miss Tailândia, Anntonia Porsild, de 22 anos, enquanto a Miss Austrália Moraya Wilson, de 27, ficou com a terceira posição. Representante do Brasil, a gaúcha Maria Eduarda Brechane, de 19 anos, não teve chance e ficou fora do top 20. A próxima edição do Misso Universo acontecerá no México, em 2024.