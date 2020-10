Termômetro JP: Among Us é o jogo do momento e internautas especulam adaptação para o cinema

Jogo online bateu a marca de 100 milhões de downloads em 2020 e frequentemente aparece entre os assuntos mais comentados das redes sociais

Amante de games ou não, é praticamente impossível navegar nas redes sociais – principalmente no Twitter – sem se deparar com uma série de publicações sobre Among Us. O jogo se tornou o passatempo do momento e tem movimentado jogadores online (de todos os níveis), além de ter entrado para os assuntos mais comentados do dia na internet. Com o sucesso do jogo, que neste ano bateu a marca de 100 milhões de downloads pelo mundo, pedidos para que a história por trás do game vire filme ganharam força e despertaram a criatividade dos fãs que começaram a desenvolver teorias e modelos de como a produção poderia acontecer. Among Us é um game online, que pode ser jogado tanto no mobile quanto no desktop, e que simula uma viagem espacial na qual um impostor precisa matar todos os tripulantes sem deixar-se ser pego. No total, dez pessoas podem participar da mesma partida, sendo conhecidos – numa sala privada – ou desconhecidos no modo aleatório. Os tripulantes vencem o jogo se identificar e expulsar o impostor certo – que é escolhido por votação depois uma deliberação de todos os participantes – sem morrer. Apesar do pedido dos fãs, a Innersloth, desenvolvedora do jogo, não se pronunciou sobre a possibilidade de Among Us virar filme.

Um dos maiores motivos do sucesso de Among Us é justamente essa possibilidade de interação entre os participantes. Segundo Lucke, artista paraibano que entrou para o time dos viciados em caçar o impostor, o game foi uma forma de interagir e estar perto dos amigos mesmo com a pandemia de Covid-19. “É um jeitinho de ter diversão, conversa e boas risadas com quem a gente ama. Geralmente jogamos em ligação por outro aplicativo e vamos comentando durante o jogo, claro, sem revelar quem é o impostor.”, explicou à Jovem Pan. O jogo está disponível para Androd e iOs e pode ser baixado, gratuiramente, na APP Store e Google PLay. O fenômeno de Among Us e toda a torcida para que o jogo invada as salas de cinema, no entanto, não é um acontecimento isolado: algumas das maiores franquias do universo gamer também fazem um grande sucesso no cinema mundial. No Termômetro JP desta semana, passeamos por 5 jogos que viraram filmes e conquistaram fãs por todo o mundo. Confira!

Veja alguns dos memes e teorias sobre a possível adaptação de Among Us:

