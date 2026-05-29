‘100 Dias’: filme sobre Amyr Klink ganha making of e data de estreia

O anúncio foi feito durante a Rio2C

Divulgação 100 DIAS, longa-metragem inspirado na histórica travessia de Amyr Klink pelo Oceano Atlântico Sul



Durante a Rio2C, foi divulgado o making of de 100 DIAS, longa-metragem inspirado na histórica travessia de Amyr Klink pelo Oceano Atlântico Sul. Estrelado por Filipe Bragança no papel do navegador e dirigido por Carlos Saldanha, o filme acompanha a jornada que transformou Amyr na primeira pessoa a cruzar o Atlântico Sul sozinho em um barco a remo, em 1984.

A revelação aconteceu durante um painel especial no evento, onde o ator Filipe Bragança subiu ao palco para anunciar oficialmente a data de estreia do longa: 29 de outubro, nos cinemas brasileiros.

As imagens inéditas dos bastidores destacam a grandiosidade da produção, trazendo um olhar mais próximo dos desafios técnicos e emocionais envolvidos na adaptação da história real. O making of evidencia a imensidão do oceano, o isolamento vivido pelo protagonista e os obstáculos físicos e psicológicos enfrentados durante a expedição. Com uma proposta cinematográfica imersiva, 100 DIAS promete transformar a travessia em uma narrativa intensa sobre resistência, identidade e superação.

Segundo a sinopse oficial, o filme acompanha Amyr Klink sozinho em um pequeno barco projetado por ele mesmo, enquanto desafia o Atlântico Sul a remo e escreve uma página inédita da navegação mundial. Durante a jornada entre a África e o Brasil, o navegador enfrenta não apenas o mar e seus perigos, mas também seus próprios medos, memórias, conflitos familiares e dilemas internos. Mais do que atravessar um oceano, Amyr embarca em uma profunda travessia emocional e existencial.

Além de Filipe Bragança no papel principal, o elenco conta com a atriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu, conhecida por Emily in Paris, interpretando Asa Klink, mãe do navegador. Felipe Camargo vive Jamil Klink, enquanto João Vitor Silva interpreta Tymur Klink, pai e irmão de Amyr, respectivamente.

Com direção de Carlos Saldanha e roteiro assinado por Elena Soarez e Thais Tavares, 100 DIAS chega aos cinemas apostando em emoção, tensão e uma história real de coragem que marcou a navegação mundial.