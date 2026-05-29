Spider-Noir mergulha no preto e branco e acerta em cheio

A primeira temporada já está no Prime Video

Diuvlgação/PrimeVideo Spider-Noir, nova série do Prime Video



A televisão vive uma fase curiosa de super-heróis: enquanto muitos estúdios apostam em fórmulas repetidas e universos inflados, algumas produções começaram a perceber que o público quer identidade. Spider-Noir, nova série do Prime Video, entende isso perfeitamente. Em vez de tentar competir com o espetáculo colorido e frenético dos filmes tradicionais do Homem-Aranha, a produção abraça o oposto: sombras, silêncio, fumaça, violência seca e um protagonista quebrado emocionalmente.

Inspirada na versão noir do personagem criada nos quadrinhos da Marvel, a série transforma Nova York em um labirinto decadente dos anos 1930, onde corrupção, crime organizado e desesperança ditam o ritmo da narrativa. O resultado é menos “aventura heroica” e mais thriller policial com estética expressionista, algo que aproxima a produção muito mais de Sin City, The Batman e clássicos do cinema noir do que do MCU tradicional.

O maior acerto da série está justamente na coragem de não tentar agradar todo mundo. Spider-Noir é lenta, densa e estilizada. Há episódios em que a trama praticamente para para contemplar ambientes escuros, diálogos secos e longas sequências investigativas. Para parte do público acostumado ao entretenimento acelerado da Marvel, isso pode soar cansativo. Mas é exatamente nessa atmosfera sufocante que a série encontra personalidade.

Visualmente, a produção impressiona. A fotografia em preto e branco não parece mero truque estético; ela ajuda a construir o estado psicológico daquele universo. As ruas parecem permanentemente molhadas, os becos são claustrofóbicos e cada cena transmite a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. Quando a direção mistura sombras exageradas, fumaça e iluminação dura, a série alcança momentos visualmente brilhantes.

O protagonista também foge do arquétipo clássico do Peter Parker jovem, espirituoso e otimista. Aqui, o Homem-Aranha é um investigador cansado, traumatizado e moralmente ambíguo. A série entende que o “noir” não funciona apenas na aparência: ele exige personagens imperfeitos, diálogos amargos e escolhas moralmente desconfortáveis. E nisso a produção acerta bastante.

Nem tudo funciona. Em alguns momentos, o roteiro exagera na própria seriedade e parece esquecer que ainda está lidando com um universo de quadrinhos. Há episódios excessivamente contemplativos e subtramas que demoram para engrenar. Além disso, certos personagens secundários recebem pouco desenvolvimento, funcionando mais como peças de atmosfera do que como figuras realmente memoráveis.

Ainda assim, Spider-Noir consegue algo raro entre adaptações recentes de heróis: justificar sua existência. A série não depende apenas da popularidade do Homem-Aranha para chamar atenção; ela constrói uma identidade própria. Em uma indústria saturada de capas, multiversos e fan service, isso já é um mérito enorme.

No fim, Spider-Noir talvez não seja a série mais acessível da Marvel, mas certamente é uma das mais interessantes visualmente e uma das mais ousadas em tom. Um experimento estilístico que entende que super-heróis também podem habitar histórias sombrias, melancólicas e adultas sem perder relevância.