3ª temporada de A Casa do Dragão ganha trailer final arrebatador

A série estreia sua nova fase em junho

Divulgação/HBO Cena de "A Casa do Dragão"



A HBO divulgou nesta sexta-feira (29) o trailer final da 3ª temporada de House of the Dragon, e o vídeo promete a fase mais brutal da Dança dos Dragões até agora. Com batalhas gigantescas, traições e dragões dominando os céus, a prévia deixou os fãs ainda mais ansiosos para o retorno da série.

No trailer, a guerra entre os Pretos e os Verdes finalmente parece atingir um ponto sem volta. Um dos grandes destaques é o avanço de Rhaenyra Targaryen rumo a Porto Real, sugerindo que a disputa pelo Trono de Ferro vai sair do campo político e mergulhar de vez em uma guerra sangrenta. As cenas mostram dragões sobrevoando cidades, exércitos se preparando para confrontos épicos e um clima de destruição iminente que lembra os momentos mais intensos de Game of Thrones.

Outro detalhe que chamou atenção dos fãs é a tensão crescente entre personagens centrais como Daemon, Alicent e Aemond, indicando alianças frágeis e decisões capazes de mudar completamente o rumo da guerra. O trailer também reforça que a temporada deve adaptar eventos extremamente aguardados do livro Fire & Blood, incluindo confrontos de larga escala que os fãs da obra de George R. R. Martin esperam há anos para ver nas telas.

A expectativa para a nova temporada é enorme, especialmente após a segunda temporada terminar deixando conflitos importantes em aberto. Segundo o showrunner Ryan Condal, a 3ª temporada começa já em ritmo acelerado e deve trazer algumas das batalhas mais ambiciosas já feitas para a televisão, com destaque para a famosa Batalha da Goela, apontada pela produção como um dos episódios mais grandiosos da franquia até agora.

A 3ª temporada de House of the Dragon estreia em 21 de junho na HBO e na Max, prometendo fogo, sangue e um número de mortes que, se depender do trailer, deve deixar os fãs emocionalmente destruídos.