5 séries de suspense de Harlan Coben na Netflix que vão prender você do início ao fim

O autor emplacou mais um sucesso na plataforma com Eu Vou Te Encontrar.

Se você é fã de mistérios, reviravoltas e finais que deixam qualquer um de queixo caído, as adaptações dos livros de Harlan Coben são uma aposta certeira. A parceria entre o autor e a Netflix já rendeu diversas produções de sucesso, todas com aquele estilo viciante em que segredos do passado voltam para mudar completamente a vida dos personagens.

Confira cinco séries imperdíveis para maratonar:

Eu Vou Te Encontrar

Uma das adaptações mais recentes acompanha David Burroughs, um homem condenado pelo assassinato do próprio filho. Tudo muda quando uma fotografia sugere que o menino pode estar vivo. Determinado a descobrir a verdade, ele embarca em uma investigação cheia de revelações inesperadas.

Que Falta Você Me Faz

Onze anos após o desaparecimento do noivo, uma detetive o encontra inesperadamente em um aplicativo de namoro. A descoberta desencadeia uma investigação que revela uma rede de mentiras, conspirações e segredos enterrados há muito tempo.

Fique Comigo

Três pessoas aparentemente sem ligação têm suas vidas cruzadas por um desaparecimento misterioso. Conforme o passado de cada uma vem à tona, fica claro que ninguém é exatamente quem parece ser.

Não Fale com Estranhos

A vida de um homem muda completamente quando uma desconhecida revela um segredo devastador sobre sua esposa. A partir daí, ele mergulha em uma busca pela verdade que coloca sua família em perigo.

Inocente

Considerada por muitos fãs uma das melhores adaptações de Harlan Coben, a produção espanhola acompanha um homem que tenta reconstruir a vida após cumprir pena por um homicídio acidental. Quando tudo parece finalmente dar certo, uma ligação misteriosa desencadeia uma sequência de acontecimentos que mudam seu destino.