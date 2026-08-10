Ministério da Justiça reclassifica filme sobre Elize por ‘violência extrema’

A produção da Netflix passou a ser 'não recomendado para menores de 18 anos' após análise técnica da pasta

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MPSP) reclassificou o filme “Elize: Sombras de uma Mulher” para “não recomendado para menores de 18 anos”. Por meio da Coordenação-Geral de Políticas de Classificação Indicativa, a pasta informou à Jovem Pan que a medida se deu depois de uma análise técnica.

“A avaliação identificou a presença de conteúdos incompatíveis com faixas etárias inferiores, especialmente em razão da ocorrência de violência de forte impacto, mutilação, morte intencional, exposição de cadáver, além de conteúdos sexuais e linguagem imprópria”, disse a Coordenação-Geral de Políticas de Classificação Indicativa.

Anteriormente, o filme estava classificado como “não recomendado para menores de 16 anos”. A Coordenação-Geral de Políticas de Classificação Indicativa afirmou que o “principal fundamento” para a reclassificação foi a “existência de cenas com representação explícita de violência extrema”.

Na sexta-feira (7), a pasta enviou despacho à Netflix sobre a nova classificação do filme. No entanto, na plataforma, permanece a classificação de “não recomendado para menores de 16 anos”.

A Coordenação-Geral de Políticas de Classificação Indicativa explicou que a Netflix tem prazo de até cinco dias para fazer a readequação na plataforma.

O filme conta a história de Elize Matsunaga, condenada pelo assassinato de Marcos Kitano Matsunaga, diretor-executivo da marca alimentícia Yoki. O caso ocorreu em 2012, na cobertura do casal, em São Paulo.