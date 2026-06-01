Crítica | Euphoria encerra na 3ª temporada e deixa um gosto agridoce para os fãs

A HBO Max confirmou que a série está oficialmente finalizada

Reprodução/HBOMax Personagem de Zendaya continua sendo o coração de Euphoria



Depois de quatro anos de espera, a terceira e última temporada de Euphoria chegou com uma missão quase impossível: encerrar uma das séries mais influentes, polêmicas e visualmente marcantes da televisão recente. E, como era de se esperar, o resultado é tão fascinante quanto frustrante.

A nova temporada abandona definitivamente o ambiente escolar e aposta em um salto temporal de cinco anos, mostrando personagens mais velhos, mas nem sempre mais maduros. A mudança funciona ao permitir que a trama explore as consequências de tudo o que aconteceu anteriormente, especialmente na vida de Rue. A personagem de Zendaya continua sendo o coração da série, entregando uma atuação devastadora que sustenta até os momentos mais excessivos do roteiro.

Visualmente, Euphoria permanece impecável. A direção de Sam Levinson transforma cada episódio em uma experiência quase cinematográfica, com fotografia hipnotizante, trilha sonora impactante e cenas que parecem feitas para serem analisadas quadro a quadro. Poucas séries conseguem transmitir emoções através da estética com tanta força.

O problema surge justamente onde a produção sempre dividiu opiniões: o roteiro. Em diversos momentos, a temporada parece mais interessada em chocar do que em desenvolver seus personagens. Algumas histórias importantes recebem pouco espaço, enquanto outras se perdem em simbolismos e situações extremas. Personagens que foram fundamentais nas primeiras temporadas acabam ficando em segundo plano, dando a sensação de que nem todos receberam o encerramento que mereciam. Essa é uma das críticas mais recorrentes entre fãs após o episódio final.

O desfecho de Rue certamente será o ponto mais controverso da série. Sem entrar em detalhes específicos, a conclusão escolhida por Levinson reforça a visão pessimista que sempre acompanhou a personagem e levanta um debate inevitável: a série entregou uma reflexão honesta sobre vício e trauma ou apenas apostou em uma tragédia para causar impacto? A resposta provavelmente dependerá da experiência de cada espectador.

Ainda assim, seria injusto dizer que a temporada falha completamente. Quando acerta, Euphoria continua sendo uma obra capaz de provocar desconforto, reflexão e emoção como poucas produções da atualidade. O problema é que, em sua reta final, ela parece mais preocupada em ser lembrada do que em oferecer respostas satisfatórias para todos os personagens que construiu ao longo dos anos.

A terceira temporada encerra Euphoria de forma corajosa, visualmente brilhante e emocionalmente pesada. Não é um final que vai agradar a todos e talvez nunca tenha sido essa a intenção. Mas, gostando ou não do desfecho, é impossível negar o impacto cultural que a série deixou na televisão desta geração.