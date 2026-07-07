A Odisseia: Os bastidores já do novo e ambicioso filme de Christopher Nolan

A produção promete ser uma das maiores estreias do ano

Odisseia, o longa adapta o clássico poema épico de Homero e já é considerado uma das estreias mais aguardadas dos próximos anos

Depois do sucesso estrondoso de Oppenheimer, que levou o Oscar de Melhor Filme, Christopher Nolan está preparando aquele que promete ser um dos projetos mais grandiosos de sua carreira. Intitulado A Odisseia, o longa adapta o clássico poema épico de Homero e já é considerado uma das estreias mais aguardadas dos próximos anos.

Confira tudo o que já sabemos sobre a produção.

Uma adaptação fiel ao poema original

Diferente de releituras modernas da história, Nolan pretende levar às telas uma versão inspirada diretamente na obra de Homero. A trama acompanha a longa jornada de Odisseu para voltar para casa após o fim da Guerra de Troia, enfrentando criaturas mitológicas, deuses, tempestades e desafios que colocam sua inteligência à prova.

Um elenco repleto de estrelas

Como já virou tradição nos filmes de Nolan, o elenco reúne alguns dos maiores nomes de Hollywood. Entre os atores confirmados estão Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal e Mia Goth.

Embora a maioria dos personagens ainda não tenha sido oficialmente revelada, rumores indicam que Matt Damon interpretará Odisseu.

Filmagens em cenários reais

Uma das marcas registradas de Nolan é priorizar locações reais em vez de depender de telas verdes. Para A Odisseia, as gravações aconteceram em diferentes países, incluindo regiões do Marrocos, Itália, Grécia e Reino Unido. Algumas cenas foram registradas em ilhas que lembram as paisagens descritas no poema de Homero.

Tecnologia inédita em IMAX

O longa também será um marco técnico. Nolan está utilizando uma nova geração de câmeras IMAX, mais leves e silenciosas, permitindo filmagens em locais onde os equipamentos tradicionais seriam praticamente impossíveis de usar. O diretor continua apostando no máximo de efeitos práticos possível, reduzindo o uso de computação gráfica.

O filme mais caro da carreira de Nolan

Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, A Odisseia é o projeto mais caro já dirigido por Christopher Nolan. O orçamento estimado gira em torno de US$ 250 milhões, superando até mesmo produções como Oppenheimer e Interestelar.

Quando estreia?

A estreia mundial está marcada para 17 de julho de 2026. A expectativa é enorme tanto pelo elenco quanto pela possibilidade de Nolan reinventar mais uma vez um gênero cinematográfico, desta vez trazendo uma das histórias mais influentes da literatura para o cinema com sua identidade visual e narrativa.

Se repetir o nível de ambição técnica e narrativa de seus trabalhos anteriores, A Odisseia tem tudo para ser um dos maiores eventos cinematográficos dos próximos anos e um forte candidato às principais premiações da temporada.