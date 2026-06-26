As Ovelhas Detetives conquista o público e vira fenômeno no streaming dentro e fora do Brasil

Quem imaginaria que um grupo de ovelhas investigando um assassinato conquistaria plateias ao redor do mundo? Pois foi exatamente isso que aconteceu com As Ovelhas Detetives, que se transformou em uma das maiores surpresas de 2026.

Baseado no romance de mistério de Leonie Swann, o longa acompanha um rebanho de ovelhas que decide solucionar a misteriosa morte de seu querido pastor, George, interpretado por Hugh Jackman. Misturando suspense, humor e aventura, o filme conseguiu agradar tanto famílias quanto fãs de histórias investigativas.

O desempenho nas bilheterias também chamou atenção. O longa estreou com força nos cinemas e rapidamente acumulou uma arrecadação expressiva ao redor do mundo, consolidando-se como um sucesso comercial e provando que uma história original ainda pode conquistar o grande público.

No Brasil, As Ovelhas Detetives também encontrou uma audiência fiel. O filme se destacou entre os lançamentos familiares e gerou bastante repercussão nas redes sociais, impulsionado pelo humor, pela proposta inusitada e pelo carisma do elenco.

O sucesso, porém, não ficou restrito aos cinemas brasileiros. Após chegar ao streaming, o longa voltou a ganhar força e passou a figurar entre os filmes mais assistidos do mundo. Em diversos países, incluindo Austrália, Irlanda, Reino Unido e Itália, a produção alcançou o topo do ranking do Prime Video, enquanto também apareceu entre os títulos mais vistos no Brasil, Estados Unidos, França, Índia e Argentina.

Com uma combinação de mistério inteligente, personagens carismáticos e uma premissa completamente fora do comum, As Ovelhas Detetives mostra que boas histórias ainda conseguem surpreender. O resultado é um fenômeno que ultrapassou fronteiras e conquistou espectadores dos quatro cantos do mundo, consolidando o longa como um dos títulos mais comentados e queridos de 2026.