Marvel anuncia Pantera Negra 3 na San Diego Comic-Con e confirma David Jonsson como filho de T’Challa

A Marvel Studios levou o público do Hall H à loucura durante seu painel na San Diego Comic-Con (SDCC), realizado neste sábado (25), ao anunciar oficialmente Pantera Negra 3. A principal surpresa da apresentação foi a confirmação de que o ator David Jonsson, conhecido por seus trabalhos em Alien: Romulus e Industry, interpretará T’Challa II, o filho de T’Challa e Nakia, assumindo o protagonismo da nova fase da franquia. O filme também teve sua data de estreia confirmada para dezembro de 2028.



A escolha do personagem dá continuidade aos acontecimentos de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022). Na emocionante cena pós-créditos do longa, o público descobriu que T’Challa e Nakia tiveram um filho em segredo, chamado Toussaint no Haiti, mas cujo verdadeiro nome em Wakanda é T’Challa. A decisão de manter o menino longe do reino foi tomada por Nakia para protegê-lo após a morte do rei, preparando o terreno para que ele assumisse um papel importante no futuro do Universo Cinematográfico da Marvel.



Durante o painel, a Marvel confirmou que David Jonsson dará vida à versão já adulta de T’Challa II, marcando uma nova era para Wakanda sem substituir diretamente o legado de Chadwick Boseman. A escolha preserva a homenagem ao ator, ao mesmo tempo em que permite que a história avance com a nova geração da família real wakandana.



O anúncio de Pantera Negra 3 foi um dos momentos mais celebrados da SDCC deste ano e reforça a aposta da Marvel Studios em expandir o legado de Wakanda dentro do MCU. Com Ryan Coogler novamente na direção, a expectativa é de que o terceiro filme explore o amadurecimento de T’Challa II, sua relação com a herança deixada pelo pai e os novos desafios que ameaçarão a nação mais avançada tecnologicamente do universo Marvel.