Marvel anuncia filme do Motoqueiro Fantasma com Ryan Gosling na San Diego Comic-Con

A Marvel Studios surpreendeu os fãs durante o aguardado painel no Hall H da San Diego Comic-Con (SDCC), realizado neste sábado (25), ao confirmar que Ryan Gosling será o protagonista do novo filme do Motoqueiro Fantasma. O ator subiu ao palco durante a apresentação do estúdio e oficializou sua entrada no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), colocando fim aos rumores que circulavam há anos sobre sua participação na franquia. O longa também ganhou seu primeiro logotipo e foi confirmado para 2028.

Criado em 1972, o Motoqueiro Fantasma é um dos personagens mais sombrios da Marvel. A versão mais conhecida é a de Johnny Blaze, um piloto de motocicletas e dublê que faz um pacto demoníaco para salvar a vida de seu padrasto. Como consequência, ele se transforma no Espírito da Vingança, assumindo a icônica aparência com o crânio em chamas, uma corrente sobrenatural e a missão de punir aqueles que carregam culpa em suas almas. Ao longo das décadas, outros personagens também assumiram o manto, como Danny Ketch e Robbie Reyes, consolidando o herói como um dos nomes mais populares do lado sobrenatural da editora.

A escalação de Ryan Gosling representa um dos anúncios mais celebrados da SDCC 2026. O ator já havia demonstrado publicamente seu interesse em interpretar o personagem e chegou a confirmar que mantinha conversas com a Marvel Studios nos últimos meses. Agora, a confirmação oficial abre caminho para a introdução definitiva do núcleo sobrenatural no MCU, ampliando ainda mais o universo compartilhado da franquia.

O anúncio foi um dos grandes momentos do painel da Marvel na San Diego Comic-Con deste sábado, reforçando a estratégia do estúdio de apresentar novos personagens e projetos que definirão os próximos anos do MCU. A expectativa agora é descobrir como o Cavaleiro Fantasma será integrado às futuras produções da Marvel e qual será seu papel na nova fase da franquia.