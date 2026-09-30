Verity: 7 curiosidades sobre o thriller que está dividindo a crítica

Adaptação do livro de Colleen Hoover reúne Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett em uma trama cheia de segredos, erotismo e reviravoltas

Um dos thrillers mais aguardados de 2026 finalmente está chegando aos cinemas. Verity, adaptação do best-seller de Colleen Hoover, reúne Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett em uma história que mistura suspense psicológico, erotismo e mistério.

Dirigido por Michael Showalter, o longa acompanha Lowen Ashleigh, uma escritora em dificuldades interpretada por Dakota Johnson, que recebe a missão de terminar uma série de livros da famosa autora Verity Crawford, vivida por Anne Hathaway. Após um acidente deixar Verity incapacitada, Lowen vai até a propriedade da família para pesquisar o trabalho da escritora e acaba encontrando um manuscrito perturbador.

A partir daí, fica cada vez mais difícil descobrir o que é verdade, o que é ficção e em quem realmente é possível confiar.

Confira algumas curiosidades sobre o filme:

1.⁠ ⁠O filme adapta um dos livros mais controversos de Colleen Hoover

Publicado originalmente em 2018, Verity se tornou um dos maiores sucessos da carreira de Colleen Hoover e também um de seus livros mais discutidos.

A história ficou conhecida justamente pela maneira como brinca com a percepção do leitor e deixa dúvidas sobre os acontecimentos. Essa característica chega à adaptação cinematográfica, que aposta na mesma sensação de incerteza.

2.⁠ ⁠Anne Hathaway interpreta a misteriosa Verity

Anne Hathaway assume o papel da escritora Verity Crawford, personagem que está no centro de praticamente todos os mistérios da trama.

Depois de um acidente, Verity fica incapacitada e não consegue continuar escrevendo. É nesse momento que Lowen entra em sua vida e começa a investigar o material deixado pela autora.

3.⁠ ⁠Dakota Johnson volta ao território dos thrillers eróticos

Para Dakota Johnson, o projeto representa mais uma incursão em um gênero que marcou sua carreira. A atriz ficou mundialmente conhecida pela franquia Cinquenta Tons de Cinza, e Verity novamente a coloca em uma história que mistura tensão psicológica, desejo e perigo.

A própria divulgação do filme chamou atenção para a química entre Johnson e Hathaway, incluindo uma cena de beijo entre as duas que não existe no livro original.

4.⁠ ⁠Josh Hartnett completa o triângulo central

Josh Hartnett interpreta Jeremy Crawford, marido de Verity e personagem que rapidamente desperta a atenção de Lowen.

A relação entre os três é um dos motores da história e faz com que a protagonista passe a questionar não apenas o manuscrito encontrado na casa, mas também as pessoas ao seu redor.

5.⁠ ⁠O filme muda alguns elementos do livro

Como acontece em muitas adaptações, Verity não reproduz exatamente tudo o que está no romance de Colleen Hoover.

A produção amplia algumas situações e aposta mais fortemente no lado sensual da história. Segundo Dakota Johnson, a adaptação também utiliza a atração entre as personagens como uma forma de explorar a obsessão e a confusão emocional de Lowen.

6.⁠ ⁠A crítica está dividida

Antes mesmo da estreia comercial, Verity já começou a provocar reações bastante diferentes entre os críticos.

Algumas avaliações destacam o elenco, especialmente Anne Hathaway, e enxergam no filme uma experiência assumidamente exagerada e divertida. Outras críticas questionam o ritmo, o tom e a maneira como o longa conduz suas reviravoltas.

O The Times classificou o filme com duas estrelas em cinco e criticou principalmente o desenvolvimento da trama e seu desfecho. Já outras avaliações reconheceram o potencial de entretenimento e o desempenho do elenco. O A.V. Club, por exemplo, considerou a produção irregular, mas destacou que Hathaway, Johnson e Hartnett abraçam a estranheza do material.

A recepção inicial, portanto, está longe de ser unânime — e isso combina curiosamente com uma história que passou anos fazendo leitores discutirem sobre o que realmente aconteceu.

7.⁠ ⁠O final promete alimentar as discussões

Sem entregar spoilers, o encerramento é um dos elementos que mais devem gerar conversa entre quem conhece o livro.

A história original ficou famosa justamente por apresentar uma grande dúvida em relação à verdade dos acontecimentos. O filme mantém essa característica e aposta em um desfecho capaz de fazer o público sair da sessão querendo discutir suas próprias teorias.

Com lançamento nos cinemas marcado para 2 de outubro, Verity chega cercado pela popularidade de Colleen Hoover, pelo trio de protagonistas e por uma recepção crítica que já começa dividida. Para quem gosta de histórias em que ninguém parece completamente confiável, a pergunta permanece a mesma: afinal, quem está contando a verdade?