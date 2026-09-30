Criador de ‘Black Mirror’ aposta em série policial com sangue, mistério e humor ácido na Netflix

‘Blackmere’ será estrelada por Paddy Considine, Lena Headey e Rory Kinnear e tem estreia prevista para 2027

Charlie Brooker, criador de “Black Mirror”, está pronto para levar o público para um universo bem diferente da ficção científica que o consagrou. O roteirista prepara “Blackmere”, nova série da Netflix que mistura investigação criminal, violência e humor ácido.

A produção acompanha John Blackmere, um detetive atormentado que deixa a cidade fictícia de Bleakford, no norte da Inglaterra, e parte para Londres em busca de vingança pela morte de sua parceira. Durante a investigação, ele precisa encontrar um assassino em série que segue um ritual antes que novas vítimas sejam feitas.

Apesar da atmosfera sombria, a série promete fugir do tom tradicional dos thrillers policiais. A ideia é brincar com os clichês do gênero e transformar uma investigação aparentemente séria em uma história cheia de situações absurdas e humor ácido.

O elenco conta com Paddy Considine, conhecido por “House of the Dragon”, no papel principal. Lena Headey, de “Game of Thrones”, e Rory Kinnear, que já participou de “Black Mirror”, também estão no elenco.

Nos bastidores, Brooker assume novamente o comando da produção, mas desta vez deixa de lado a ficção científica tecnológica que marcou sua carreira para explorar um universo de crimes, detetives e serial killers.

A série tem estreia prevista para 2027 na Netflix, mas ainda não possui uma data oficial definida.