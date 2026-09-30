Ministério da Magia: os segredos do espaço de Harry Potter no Epic Universe
Os fãs de Harry Potter ganharam um novo motivo para voltar ao universo mágico. No Universal Epic Universe, em Orlando, a área The Wizarding World of Harry Potter: Ministry of Magic leva os visitantes para duas épocas e locais diferentes do mundo bruxo: a Paris dos anos 1920, conhecida pelos filmes de “Animais Fantásticos”, e o Ministério da Magia britânico dos anos 1990, período em que Harry, Ron e Hermione estão no centro da história.
Mais do que uma área temática, o espaço foi pensado para fazer o visitante literalmente atravessar de uma época para outra. Confira algumas curiosidades:
A área mistura duas épocas do mundo mágico
Uma das principais diferenças em relação às outras áreas de Harry Potter da Universal é a proposta de viajar no tempo.
O visitante começa explorando a Paris bruxa da década de 1920, com arquitetura, lojas e cafés inspirados nesse período. Depois, pode embarcar no Métro-Floo, que conecta a Paris ao Ministério da Magia britânico dos anos 1990.
O Ministério de Umbridge virou uma atração
A principal atração do espaço é Harry Potter and the Battle at the Ministry. A história acontece durante o julgamento de Dolores Umbridge, quando Harry, Ron e Hermione precisam entrar em ação.
O visitante embarca em um elevador e percorre diferentes departamentos do Ministério enquanto tenta ajudar o trio a impedir Umbridge. A experiência combina movimento, efeitos especiais e criaturas fantásticas.
O Métro-Floo tem mais de 80 mil azulejos
Um dos detalhes impressionantes está justamente em uma parte que poderia passar despercebida.
O espaço do Métro-Floo utiliza mais de 80 mil azulejos, enquanto as áreas do Ministério da Magia britânico contam com mais de 125 mil azulejos, distribuídos em cinco cores. O nível de detalhamento ajuda a criar a sensação de estar dentro do universo dos filmes.
A fila da atração também faz parte da história
Quem pensa que a aventura começa apenas quando o brinquedo se movimenta está enganado. A própria fila de Harry Potter and the Battle at the Ministry foi construída como parte da experiência.
O percurso leva os visitantes por ambientes inspirados no Ministério da Magia, incluindo o grande átrio e referências ao julgamento de Dolores Umbridge.
Existe um espetáculo dedicado às criaturas mágicas
Outro destaque é o Le Cirque Arcanus, um espetáculo que combina artistas ao vivo, marionetes e efeitos especiais.
A atração coloca os visitantes diante de criaturas fantásticas e amplia a conexão do espaço com o universo de “Animais Fantásticos”, já que a ambientação parisiense remete ao período de Newt Scamander.
As varinhas interativas ganharam novos feitiços
As tradicionais varinhas interativas também estão presentes na área. Só que, dessa vez, os visitantes podem lançar feitiços pelas ruas da Paris bruxa e interagir com objetos e criaturas fantásticas.
Até a gastronomia acompanha a viagem para Paris
A ambientação continua nos restaurantes. O Café L’air De La Sirène aposta em uma atmosfera francesa, enquanto o Le Gobelet Noir é inspirado em um refúgio frequentado por bruxos e bruxas das trevas.
Há ainda o Bar Moonshine, que traz referências à cultura mágica norte-americana. No cardápio, aparecem opções como crepes de Butterbeer e pratos inspirados na culinária francesa.
No fim, o Ministério da Magia do Epic Universe aposta justamente naquilo que tornou o universo de Harry Potter tão popular: a sensação de que existe um mundo mágico funcionando paralelamente ao nosso. Ao combinar a Paris de “Animais Fantásticos” com o Ministério britânico da saga original, a Universal criou uma área que funciona quase como uma viagem no tempo pelo universo bruxo.
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