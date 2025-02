Com Blake Lively no elenco, ‘Outro Pequeno Favor’ ganha data de estreia no Prime Video

A novidade chegará ao streaming dia 1º de maio e sua primeira exibição acontecerá no SXSW, um dos eventos mais comentados da indústria cultural

Reprodução/Youtube/Prime Video Blake Lively em cena de 'Outro Pequeno Favor'



A sequência de “Um Pequeno Favor” já era muito pedida e aguardada pelos fãs, que esperam o segundo filme desde que o primeiro foi lançado em 2018. A novidade chegará no Prime Video dia 1º de maio e sua primeira exibição acontecerá no SXSW, um dos eventos mais comentados da indústria cultural.

Em “Outro Pequeno Favor”, Stephanie Smothers (Anna Kendrick) e Emily Nelson (Blake Lively) se reencontram na bela ilha de Capri, na Itália, para o extravagante casamento de Emily com um rico empresário italiano. Junto com os convidados glamourosos, espere que o assassinato e a traição sejam o RSVP para um casamento com mais voltas e reviravoltas do que a estrada que liga a Marina Grande à praça da cidade de Capri.

Assista ao teaser oficial