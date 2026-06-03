Elijah Wood é confirmado na CCXP26 para celebração dos 25 anos de O Senhor dos Anéis

O evento acontece em dezembro em São Paulo

SAMEER AL-DOUMY / AFP Ator americano Elijah Wood chega ao palco durante a Cerimônia de Abertura e a exibição do filme "La Venus electrique"



Os fãs da Terra-média já podem comemorar: Elijah Wood foi oficialmente confirmado como uma das grandes atrações da CCXP26. O ator participará da celebração especial “Fellowship Forever”, criada para marcar os 25 anos de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, o primeiro capítulo da trilogia dirigida por Peter Jackson.

Conhecido mundialmente por interpretar Frodo Bolseiro, o protagonista encarregado de destruir o Um Anel, Wood fará sua primeira visita ao Brasil como convidado da CCXP. O ator estará presente nos dias 3 e 4 de dezembro, participando de painéis nos palcos Thunder e Omelete, além de sessões de fotos e autógrafos com os fãs.

Lançado em dezembro de 2001, A Sociedade do Anel revolucionou o cinema de fantasia e deu início a uma das trilogias mais premiadas e amadas da história. Baseada na obra de J. R. R. Tolkien, a saga arrecadou bilhões de dólares em bilheteria e conquistou 17 estatuetas do Oscar ao longo de seus três filmes.

A presença de Elijah Wood inaugura a programação da homenagem aos 25 anos da franquia, e a expectativa dos fãs é que outros membros da Sociedade do Anel também sejam anunciados nos próximos meses. A organização da CCXP promete revelar em breve mais detalhes sobre a celebração especial e suas atividades.

Além de seu trabalho como Frodo, Wood construiu uma carreira diversificada em produções como Sin City e a série Wilfred, além de atuar como produtor por meio da empresa SpectreVision.

A CCXP26 acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, prometendo transformar a edição de 2026 em uma verdadeira celebração da Terra-média para os fãs brasileiros