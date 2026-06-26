De voltas às origens, O Urso se despede com maestria

A série encerra em sua 5ª temporada com os mesmos elementos que a fizeram um sucesso desde a primeira

Frenético, intenso e avassalador. Com um elenco de ponta, um roteiro afiado, uma trilha sonora explosiva e a inabalável Chicago como pano de fundo, O Urso se tornou um fenômeno de publico e crítica instantaneamente.

Com um mundo caótico e viciante criado dentro de uma cozinha, um dos grandes triunfos da série também é o mundo criado a partir de seus personagens, que nos embalam com seus próprios dramas, emoções e aflições a cada episódio, e sua última temporada acerta em relembrar isso.

Se a terceira temporada dividiu opiniões por apostar em um ritmo mais contemplativo e experimental, o quinto e último ano encontra o equilíbrio perfeito. A tensão característica está de volta, mas agora acompanhada por uma carga emocional que torna cada episódio ainda mais impactante. A temporada resgata a intensidade dos primeiros anos sem abrir mão da maturidade conquistada ao longo da série.

O maior acerto continua sendo o elenco. Jeremy Allen White entrega mais uma atuação impecável como Carmy, enquanto Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach ganham ainda mais espaço, mostrando a evolução de personagens que cresceram junto com o restaurante. Pela primeira vez, a história deixa claro que o verdadeiro protagonista nunca foi apenas Carmy, mas toda a família construída dentro daquela cozinha.

Visualmente, a série continua impecável. A direção aposta em planos longos, edição frenética e diálogos afiados para transformar situações cotidianas em momentos de pura tensão. Mesmo sem recorrer a grandes reviravoltas, a temporada mantém o espectador emocionalmente envolvido do início ao fim.

O desfecho também merece elogios. Em vez de buscar um final grandioso, O Urso escolhe encerrar sua história de forma humana, mostrando que nem todas as cicatrizes desaparecem, mas é possível aprender a viver com elas. A conclusão oferece um sentimento de fechamento para os personagens e reforça a principal mensagem da série: crescer não significa deixar o passado para trás, e sim encontrar uma maneira de seguir em frente.

A 5ª temporada não apenas encerra uma das melhores séries dos últimos anos, como também confirma por que O Urso se tornou um fenômeno da televisão moderna. É uma despedida sensível, intensa e emocionante, que honra seus personagens e deixa a sensação de que acompanhamos algo verdadeiramente especial.