Netflix divulga trailer de filme inspirado no caso Elize Matsunaga

A Netflix revelou nesta terça-feira (08) o primeiro trailer de Elize: Sombras de uma Mulher, longa de ficção inspirado no caso de Elize Matsunaga, um dos crimes mais chocantes da história recente do Brasil. Estrelado por Lorena Comparato e escrito por Raphael Montes em parceria com Mariana Torres, o filme promete abordar não apenas o crime em si, mas também as complexas relações e violências que antecederam a tragédia.

Dirigido por Felipe Vellas, o longa acompanha a trajetória de Elize e as consequências de suas escolhas, em uma narrativa que busca explorar a dualidade da personagem e provocar reflexões sobre os fatores que culminaram no assassinato de Marcos Kitano Matsunaga, em 2012. A produção estreia na plataforma em 22 de julho.