Emmy 2026: veja as séries que lideram as indicações e os recordes da premiação

As indicações ao Emmy 2026 foram anunciadas nesta quarta-feira e consagraram “The Pitt” como a produção mais lembrada do ano, com 25 nomeações. Logo atrás aparece “Hacks”, que alcançou 24 indicações e estabeleceu um novo recorde: nenhuma comédia havia recebido tantas indicações em uma única edição da premiação. A série encerra sua trajetória em alta, se consolidando como um dos maiores fenômenos recentes da televisão.

Entre as estreantes, “Widow’s Bay” e “Pluribus” também se destacaram, confirmando a força das plataformas de streaming. Nas categorias de atuação, nomes como Noah Wyle, Jean Smart, Zendaya e Rhea Seehorn figuram entre os favoritos. A cerimônia da 78ª edição do Emmy será realizada em 14 de setembro, em Los Angeles.

Confira algumas das principais indicações:

Melhor Série Dramática: “The Pitt”, “The Diplomat”, “The Gilded Age”, “A Knight of the Seven Kingdoms”, “Paradise”, “Pluribus”, “Slow Horses” e “Your Friends & Neighbors”.

Melhor Série de Comédia: “Abbott Elementary”, “The Bear”, “Hacks”, “Margo’s Got Money Troubles”, “Nobody Wants This”, “Only Murders in the Building”, “Shrinking” e “Widow’s Bay”.

Melhor Minissérie ou Série Antológica: “All Her Fault”, “Beef”, “DTF St. Louis”, “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” e “The Beast in Me”.

O anúncio confirma uma temporada marcada pela diversidade de gêneros e pela ascensão de novas produções, prometendo uma das cerimônias mais equilibradas dos últimos anos.