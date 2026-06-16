Dwayne Johnson anuncia que virá ao Brasil para promover live-action de ‘Moana’

O filme estreia em 8 de julho nos cinemas

Dwayne Johnson anunciou nesta terça-feira (16) que virá em julho ao Brasil para a turnê de promoção do live-action de “Moana”. Em vídeo de divulgação publicado nas redes da Disney Studios Brasil, o astro agradeceu ao país por todo o amor que tem demonstrado pelo novo longa.

“Mal posso esperar para ver todos vocês lá e passar um tempo explorando esse país incrível”, disse.

“Então, já deixem as bebidas prontas. Vou preparar o meu treino… e podem começar a mandar as suas recomendações o quanto antes”, completou.

Além do Brasil, a turnê ainda passa pelo Havaí, Xangai, Sydney, Londres, Miami, Porto Rico, Los Angeles, Nova York e Tóquio.

“Moana” estreia em 8 de julho nos cinemas.