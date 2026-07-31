‘O Atentado ao Voo Pan Am 103’: Netflix revisita uma das maiores tragédias da aviação

A Netflix estreia a minissérie O Atentado ao Voo Pan Am 103, produção baseada em um dos episódios mais marcantes da história da aviação civil. A trama revisita o atentado contra o voo 103 da Pan Am, que explodiu em 21 de dezembro de 1988, pouco depois de decolar de Londres com destino a Nova York. A explosão, causada por uma bomba escondida na bagagem, matou as 259 pessoas a bordo e outras 11 em solo, na cidade escocesa de Lockerbie.

Ao longo dos episódios, a produção acompanha não apenas os momentos que antecederam a tragédia, mas também a extensa investigação internacional que buscou identificar os responsáveis pelo atentado. A série mostra o impacto devastador do ataque sobre as famílias das vítimas, além dos desafios enfrentados por investigadores e autoridades em um caso que levou anos para reunir provas e chegar aos tribunais.

Misturando reconstrução histórica e drama, O Atentado ao Voo Pan Am 103 apresenta uma narrativa tensa e emocional sobre terrorismo, justiça e memória. A minissérie também resgata detalhes pouco conhecidos do caso, que mudou protocolos de segurança em aeroportos ao redor do mundo e permanece como um dos atentados mais devastadores da história da aviação comercial. Para os fãs de produções baseadas em fatos reais e investigações criminais, a novidade promete ser uma das grandes novidades Netflix.