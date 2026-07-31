‘Os Assassinatos de Idaho: Pesadelo Universitário’ chega à Netflix e relembra crime que chocou

A Netflix acaba de lançar a minissérie documental Os Assassinatos de Idaho: Pesadelo Universitário, produção que revisita um dos casos criminais mais comentados dos últimos anos. A série acompanha os acontecimentos que cercaram o assassinato de quatro estudantes da Universidade de Idaho, em novembro de 2022, crime que abalou a pequena cidade de Moscow, nos Estados Unidos, e ganhou repercussão internacional pela brutalidade e pelo longo período de incertezas durante a investigação.

Ao longo dos episódios, a produção reúne imagens de arquivo, depoimentos de familiares, amigos, investigadores e jornalistas para reconstruir a cronologia do caso. A minissérie mostra como a polícia trabalhou durante semanas para identificar o responsável pelos homicídios, analisando evidências de DNA, registros de celulares e imagens de câmeras de segurança até chegar ao principal suspeito. Além da investigação, o documentário explora o impacto emocional da tragédia na comunidade universitária e nas famílias das vítimas.

Com uma narrativa envolvente e ritmo de suspense, Os Assassinatos de Idaho: Pesadelo Universitário mergulha nos detalhes de um caso que mobilizou milhões de pessoas nas redes sociais e levantou debates sobre segurança nos campi universitários, cobertura da imprensa e os limites das investigações conduzidas sob intensa pressão pública.