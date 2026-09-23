Elizabeth Holmes surge antes da prisão em trailer de novo documentário
Elizabeth Holmes está de volta às telas, mas desta vez como ela mesma. O trailer de “You Can See Everything” mostra a empresária nos dias que antecederam sua prisão, em um registro íntimo e desconcertante de um dos momentos mais turbulentos de sua vida.
Conhecida por fundar a Theranos, empresa que prometia revolucionar os exames de sangue e acabou no centro de um dos maiores escândalos do Vale do Silício, Holmes foi condenada por fraude e começou a cumprir sua pena em 2023.
No documentário, a câmera acompanha Holmes pouco antes de ela perder a liberdade. Entre conversas desconfortáveis, momentos de silêncio e cenas de sua rotina, a produção tenta mostrar quem estava por trás da personagem que durante anos conquistou investidores, empresários e a imprensa.
O trailer ainda chama atenção por um momento em que Holmes encara o diretor Nathan Fielder enquanto afirma que não teria motivos para enganá-lo. A cena resume o clima da produção: estranho, íntimo e cheio de tensão.
“You Can See Everything” estreia nos cinemas dos Estados Unidos em 16 de outubro. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.
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