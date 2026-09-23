JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
3 em 1 | 16h00 - 18h00
TV e Cinema

Elizabeth Holmes surge antes da prisão em trailer de novo documentário

“You Can See Everything” mostra os últimos dias de liberdade da ex-bilionária por trás do escândalo da Theranos

Victória Xavier

'You Can See Everything'
'You Can See Everything' Divulgação

Elizabeth Holmes está de volta às telas, mas desta vez como ela mesma. O trailer de “You Can See Everything” mostra a empresária nos dias que antecederam sua prisão, em um registro íntimo e desconcertante de um dos momentos mais turbulentos de sua vida.

Conhecida por fundar a Theranos, empresa que prometia revolucionar os exames de sangue e acabou no centro de um dos maiores escândalos do Vale do Silício, Holmes foi condenada por fraude e começou a cumprir sua pena em 2023.

No documentário, a câmera acompanha Holmes pouco antes de ela perder a liberdade. Entre conversas desconfortáveis, momentos de silêncio e cenas de sua rotina, a produção tenta mostrar quem estava por trás da personagem que durante anos conquistou investidores, empresários e a imprensa.

O trailer ainda chama atenção por um momento em que Holmes encara o diretor Nathan Fielder enquanto afirma que não teria motivos para enganá-lo. A cena resume o clima da produção: estranho, íntimo e cheio de tensão.

“You Can See Everything” estreia nos cinemas dos Estados Unidos em 16 de outubro. Ainda não há previsão de lançamento no Brasil.

continue lendo

Habeas Corpus TV e Cinema Any Gabrielly revela bastidores de ‘Habeas Corpus’, nova série da Netflix Atriz conta como a preparação para a série ajudou na construção da personagem e revela que ficou “quase doida” para encontrar as diferentes camadas de Marina
  1. Paper Tiger: conheça o filme com Adam Driver que abre a 50ª Mostra de São Paulo Victória Xavier · há 1 dia
  2. Rauls: Nova série brasileira da Netflix mergulha no universo das fraudes digitais Victória Xavier · há 1 dia
  3. Paramount chega a acordo com estados dos EUA para megafusão com Warner Bros. AFP · há 2 dias
  4. ‘Habeas Corpus’ é baseada em história real? Veja os casos reais que inspiraram a nova série da Netflix Victória Xavier · há 2 dias