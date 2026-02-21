Favoritos a melhor filme internacional no Oscar 2026: guia completo

Uma análise detalhada dos indicados, com destaque para a histórica chance do Brasil e seus principais rivais na cerimônia de março

Divulgação / Victor Jucá Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto"



A corrida pelo Oscar 2026 entrou em sua reta final com o anúncio oficial dos indicados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A cerimônia, marcada para 15 de março de 2026, promete ser histórica para o cinema sul-americano. A categoria de Melhor Filme Internacional atraiu os holofotes globais, polarizando a disputa entre um retorno triunfal do cinema brasileiro e a consagração definitiva de autores europeus contemporâneos.

Este guia reúne as informações essenciais sobre os cinco finalistas, analisando suas tramas, elencos e as chances reais de vitória.

O grande favorito brasileiro: ‘O Agente Secreto’

Representando o Brasil, a produção dirigida por Kleber Mendonça Filho chega à premiação com força inédita. O longa não apenas garantiu sua vaga entre os filmes internacionais, como quebrou barreiras ao conquistar indicações em categorias principais, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator (Wagner Moura), repetindo o prestígio crítico de Cidade de Deus e Ainda Estou Aqui.

Sinopse e enredo

Ambientado no Recife de 1977, durante os anos de chumbo da Ditadura Militar, o thriller político acompanha Marcelo (Moura), um professor universitário que foge de São Paulo para o Nordeste na tentativa de escapar da perseguição política. No entanto, ele descobre que a repressão possui tentáculos muito mais longos e silenciosos do que imaginava. O filme mistura suspense paranóico com drama social, explorando a tensão urbana típica da filmografia de Kleber.

Elenco e ficha técnica

Direção: Kleber Mendonça Filho;

Elenco Principal: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone;

Destaque: A atuação de Wagner Moura tem sido celebrada internacionalmente como “vulcânica e contida”, colocando-o como um dos frontrunners também na categoria de atuação;

O principal rival: “Valor Sentimental” (Noruega);

Se existe um obstáculo entre o Brasil e a estatueta, ele vem da Escandinávia. “Valor Sentimental” (Sentimental Value) marca o retorno da aclamada parceria entre o diretor Joachim Trier e a atriz Renate Reinsve (dupla de A Pior Pessoa do Mundo). O filme é o queridinho da crítica europeia e venceu prêmios importantes na temporada de festivais.

Sinopse e enredo

A trama é um drama familiar metalinguístico. Nora (Reinsve) é uma atriz que, junto com sua irmã, tenta se reconectar com o pai, um cineasta excêntrico e decadente, após anos de afastamento. O objetivo é realizarem um filme juntos, mas o processo artístico acaba desenterrando traumas antigos e segredos dolorosos sobre a dinâmica familiar e o luto.

Motivos do favoritismo

A Academia tem um histórico recente de premiar dramas familiares humanistas. A narrativa de Trier é descrita como “emocionalmente devastadora”, e a campanha da Noruega tem sido agressiva em Hollywood.

A força política: ‘Foi Apenas um Acidente’ (França)

A França surpreendeu ao selecionar a obra do veterano iraniano Jafar Panahi como seu representante oficial. O filme, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, traz uma carga política imensa, dado o histórico de perseguição do diretor em seu país natal.

Sinopse e enredo

Em uma narrativa tensa, um grupo de ex-presos políticos que vivem exilados em Paris acredita ter reconhecido, em um encontro casual no metrô, o homem que foi seu torturador décadas atrás. O filme se desenrola como um estudo moral sobre justiça, vingança e a memória da dor, questionando se a violência é uma resposta válida para o trauma.

Correndo por fora: Espanha e Tunísia

Embora a disputa pareça centralizada entre Brasil, Noruega e França, dois outros filmes completam a lista com narrativas poderosas que podem surpreender.

‘Sirât’ (Espanha)

Um drama visualmente deslumbrante que explora as raízes mouras no sul da Espanha através de uma história de realismo fantástico. A crítica elogiou sua fotografia e a abordagem única sobre imigração e identidade cultural.

“The Voice of Hind Rajab” (Tunísia)

Baseado em fatos reais, este docudrama reconstrói as últimas horas de uma família em zona de conflito, utilizando áudios reais e encenações minimalistas. É considerado o filme mais “difícil” e impactante da lista, com forte apelo humanitário.

Curiosidades da temporada 2026

Recorde Brasileiro: Com quatro indicações no total, O Agente Secreto se tornou a produção de língua portuguesa com maior presença em uma única edição do Oscar na história recente;

Dupla Indicação: Joachim Trier (Noruega) e Kleber Mendonça Filho (Brasil) já haviam competido indiretamente em festivais anteriores, criando uma rivalidade saudável e respeitosa entre os cinéfilos;

Ausência de Blockbusters: Diferente de anos anteriores, a categoria de 2026 é dominada puramente pelo cinema de autor, sem a presença de grandes épicos de guerra financiados por estúdios gigantescos.

Onde assistir aos indicados

A distribuição dos filmes no Brasil segue o calendário estratégico para o Oscar:

Cinemas: O Agente Secreto já está em cartaz em circuito nacional amplo. Valor Sentimental e Foi Apenas um Acidente têm estreias programadas para as semanas que antecedem a cerimônia (fevereiro/março), focando no circuito de arte e grandes redes;

Streaming: A previsão é que os títulos cheguem às plataformas digitais (como MUBI, Netflix ou Max) apenas após a cerimônia de premiação, em meados de abril de 2026, com exceção do filme brasileiro, que pode ter uma janela reduzida dependendo de sua performance nas bilheterias.

Esta edição do Oscar carrega um peso simbólico para o mercado latino-americano. Uma vitória de O Agente Secreto não seria apenas um prêmio para o filme, mas a correção de uma lacuna histórica da Academia com o cinema brasileiro, consolidando o prestígio da retomada cultural do país no cenário global.