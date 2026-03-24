Gabriela, Jonas ou Juliano: Quem você quer que saia do BBB 26?
Eliminação acontece nesta terça-feira (24)
Jonas, Gabriela e Juliano Floss estão no Paredão do BBB 26 formado domingo (22). Confira abaixo mais detalhes sobre a votação, vídeos e a Prova Bate e Volta.
A formação do Paredão
- Jordana estava no Paredão pelo Triângulo de Risco.
- O Anjo Leandro imunizaria uma pessoa.
- O líder Alberto indicaria uma pessoa.
- O participante mais votado pela casa iria ao Paredão.
- Contragolpe: o mais votado indicaria alguém ao Paredão.
- Prova Bate e Volta (três jogavam e um se salvaria).
Como foi a votação do Paredão
- O Anjo Leandro imunizou Solange.
- O Líder Alberto indicou Juliano ao Paredão.
- Jordana votou em Leandro Boneco.
- Gabriela votou em Jonas.
- Leandro votou em Jonas.
- Jonas votou em Leandro Boneco.
- Milena votou em Jonas.
- Solange votou em Jonas.
- Marciele votou em Leandro Boneco.
- Juliano votou em Jonas.
- Chaiany votou em Jonas.
- Ana Paula votou em Jonas.
- Samira votou em Jonas.
- Jonas indicou Gabriela como contragolpe.
Como foi a Prova Bate e Volta
Na 1.ª fase da disputa, os participantes precisavam pegar caixas e colocar na ordem correta, para definir a ordem de jogadas na fase seguinte. Jonas ganhou. Jordana ficou em 2.º após sorteio e Gabriela em 3.º.
Na etapa seguinte, o trio jogou um desafio semelhante a um jogo da memória. Jordana foi a primeira a avançar à fase final, em que tinha que escolher uma porta entre seis possíveis, cada uma com um número. Quem escolhesse a porta correta, estaria salvo do Paredão.
Jordana teve quatro tentativas antes que Gabriela também passasse de fase. Em seu quinto e último palpite, escolheu a porta número 2 e se livrou do Paredão.
Enquanto os participantes disputavam a Prova Bate e Volta, o restante da casa passou por uma discussão acalorada após a formação do Paredão.
*Estadão Conteúdo
Quem você quer que saia: Gabriela, Jonas ou Juliano?
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