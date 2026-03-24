Gabriela, Jonas ou Juliano: Quem você quer que saia do BBB 26?

Eliminação acontece nesta terça-feira (24)

Divulgação/Gshow Emparedados da semana Jonas, Juliano e Gabriela



Jonas, Gabriela e Juliano Floss estão no Paredão do BBB 26 formado domingo (22). Confira abaixo mais detalhes sobre a votação, vídeos e a Prova Bate e Volta.

A formação do Paredão

Jordana estava no Paredão pelo Triângulo de Risco.

O Anjo Leandro imunizaria uma pessoa.

O líder Alberto indicaria uma pessoa.

O participante mais votado pela casa iria ao Paredão.

Contragolpe: o mais votado indicaria alguém ao Paredão.

Prova Bate e Volta (três jogavam e um se salvaria).

Como foi a votação do Paredão

O Anjo Leandro imunizou Solange.

O Líder Alberto indicou Juliano ao Paredão.

Jordana votou em Leandro Boneco.

Gabriela votou em Jonas.

Leandro votou em Jonas.

Jonas votou em Leandro Boneco.

Milena votou em Jonas.

Solange votou em Jonas.

Marciele votou em Leandro Boneco.

Juliano votou em Jonas.

Chaiany votou em Jonas.

Ana Paula votou em Jonas.

Samira votou em Jonas.

Jonas indicou Gabriela como contragolpe.

Como foi a Prova Bate e Volta

Na 1.ª fase da disputa, os participantes precisavam pegar caixas e colocar na ordem correta, para definir a ordem de jogadas na fase seguinte. Jonas ganhou. Jordana ficou em 2.º após sorteio e Gabriela em 3.º.

Na etapa seguinte, o trio jogou um desafio semelhante a um jogo da memória. Jordana foi a primeira a avançar à fase final, em que tinha que escolher uma porta entre seis possíveis, cada uma com um número. Quem escolhesse a porta correta, estaria salvo do Paredão.

Jordana teve quatro tentativas antes que Gabriela também passasse de fase. Em seu quinto e último palpite, escolheu a porta número 2 e se livrou do Paredão.

Enquanto os participantes disputavam a Prova Bate e Volta, o restante da casa passou por uma discussão acalorada após a formação do Paredão.

*Estadão Conteúdo

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*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.