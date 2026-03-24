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Gabriela, Jonas ou Juliano: Quem você quer que saia do BBB 26?

Eliminação acontece nesta terça-feira (24)

  • Por Jovem Pan*
  • 24/03/2026 06h00
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Divulgação/Gshow Emparedados da semana Jonas, Juliano e Gabriela Emparedados da semana Jonas, Juliano e Gabriela

Jonas, Gabriela e Juliano Floss estão no Paredão do BBB 26 formado domingo (22). Confira abaixo mais detalhes sobre a votação, vídeos e a Prova Bate e Volta.

A formação do Paredão

  • Jordana estava no Paredão pelo Triângulo de Risco.
  • O Anjo Leandro imunizaria uma pessoa.
  • O líder Alberto indicaria uma pessoa.
  • O participante mais votado pela casa iria ao Paredão.
  • Contragolpe: o mais votado indicaria alguém ao Paredão.
  • Prova Bate e Volta (três jogavam e um se salvaria).

Como foi a votação do Paredão

  • O Anjo Leandro imunizou Solange.
  • O Líder Alberto indicou Juliano ao Paredão.
  • Jordana votou em Leandro Boneco.
  • Gabriela votou em Jonas.
  • Leandro votou em Jonas.
  • Jonas votou em Leandro Boneco.
  • Milena votou em Jonas.
  • Solange votou em Jonas.
  • Marciele votou em Leandro Boneco.
  • Juliano votou em Jonas.
  • Chaiany votou em Jonas.
  • Ana Paula votou em Jonas.
  • Samira votou em Jonas.
  • Jonas indicou Gabriela como contragolpe.

Como foi a Prova Bate e Volta

Na 1.ª fase da disputa, os participantes precisavam pegar caixas e colocar na ordem correta, para definir a ordem de jogadas na fase seguinte. Jonas ganhou. Jordana ficou em 2.º após sorteio e Gabriela em 3.º.

Na etapa seguinte, o trio jogou um desafio semelhante a um jogo da memória. Jordana foi a primeira a avançar à fase final, em que tinha que escolher uma porta entre seis possíveis, cada uma com um número. Quem escolhesse a porta correta, estaria salvo do Paredão.

Jordana teve quatro tentativas antes que Gabriela também passasse de fase. Em seu quinto e último palpite, escolheu a porta número 2 e se livrou do Paredão.

Enquanto os participantes disputavam a Prova Bate e Volta, o restante da casa passou por uma discussão acalorada após a formação do Paredão.

*Estadão Conteúdo

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