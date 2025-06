Karla Sofía Gascón confirma não ter recebido convite para votar no Oscar

Na quinta (26), a Academia de Hollywood enviou convites oficiais para 534 novos membros, incluindo Fernanda Torres e Mikey Madison, que também concorreram ao Oscar de melhor atriz neste ano e Karla ficou de fora

Divulgação/Lucas Ramos Gascón foi a primeira atriz trans da história a ser indicada por Hollywood



A atriz espanhola Karla Sofía Gascón disse à Agência EFE que não sabe como funciona o sistema de convites para se tornar membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood com direito a voto, mas, embora tenha não sido convidada, afirmou que se sente “sempre agradecida” a entidade e respeitantes às suas decisões. “Não recebi nada oficialmente. Se eles decidirem me convidar, aceitarei com toda a honra, carinho e amor em meu coração”, confirmou a atriz, indicada ao Oscar de melhor atriz pelo filme “Emilia Pérez”.

Na última quinta-feira, a Academia enviou oficialmente convites para 534 novos membros, incluindo Fernanda Torres e Mikey Madison, que também concorreram ao Oscar de melhor atriz neste ano, vencido pela segunda. Como outras duas indicadas na categoria, Demi Moore e Cynthia Erivo, já pertencem à Academia. Embora as regras determinem que os indicados “são automaticamente considerados membros e não precisam de patrocinadores”, isso não é uma garantia de recebimento de um convite. “Só posso continuar trabalhando, colocando toda a minha alma nos personagens que interpretamos e demonstrando, em minha vida pessoal, que não tenho nada a ver com a imagem negativa que alguns planejamos criar de mim”, desabafou Gascón.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Vocês nunca ouviram da minha boca qualquer coisa contra alguém por causa do cor de sua pele ou apoio a qualquer movimento que tente minar os direitos de qualquer ser humano ou minoria”, acrescentou. Gascón foi a primeira atriz trans da história a ser indicada por Hollywood. Mas sua candidatura foi prejudicada depois que a revelação de mensagens antigas de cunho preconceituoso que ela publicou na rede social X forçou a se retirar da temporada de premiações. A atriz denunciou ter sido alvo de uma “campanha de ódio”.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da EFE