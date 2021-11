Mel Gibson assume direção de ‘Máquina Mortífera 5’ após morte do diretor Richard Donner

Donner dirigiu os outros quatro filmes da franquia e estava trabalhando no quinto antes de morrer em julho de 2021; Gibson também será protagonista

O ator Mel Gibson assumirá a direção do filme ‘Máquina Mortífera 5‘, do qual também será um dos protagonistas ao lado de Danny Glover. A revelação foi feita pelo próprio Gibson durante entrevista ao jornal britânico ‘The Sun’ nesta segunda, 15, e confirmada ao site ‘The Hollywood Reporter’. O ator comandará as câmeras após a morte de Richard Donner, que dirigiu os outros quatro filmes da franquia e trabalhava no desenvolvimento do quinto antes de falecer em julho de 2021, aos 91 anos. “Ele estava desenvolvendo o roteiro e foi bem longe com isso. Até que ele me disse um dia: ‘Escuta, menino. Se eu morrer você vai fazê-lo’. E eu disse: ‘Cala a boca’. Mas ele morreu. Na época, ele me pediu para fazer o filme e não disse nada”, contou Gibson. O filme está previsto para chegar aos cinemas em 2022, mas ainda não teve as gravações iniciadas.