Novo ‘Todo Mundo em Pânico’ contará com retorno de Anna Faris, Regina Hall e os irmãos Wayans

O novo filme da franquia “Todo Mundo em Pânico” contará com o retorno das atrizes Anna Faris e Regina Hall, que interpretaram Cindy e Brenda na quadrilogia original. O sexto longa da série servirá como uma espécie de reboot da saga e está sendo escrito pelos irmãos Wayans — Keenen, Shawn e Marlon —, com os últimos dois retornando aos seus papéis originais. A direção fica por conta do cineasta Michael Tiddes, colaborador frequente de Marlon.

“Mal podemos esperar para trazer Brenda e Cindy de volta à vida e nos reunirmos com nossos grandes amigos Keenen, Shawn e Marlon — três homens por quem literalmente morreríamos (no caso de Brenda, de novo)”, afirmaram as atrizes em um comunicado divulgado para a imprensa. “O quarteto fabuloso está de volta”, escreveu Marlon em uma postagem no seu Instagram.

O projeto já havia sido anunciado no ano passado e busca retomar a identidade da franquia. Apesar da saga ter sido criada pelos irmãos Wayans, os artistas foram demitidos pela Miramax após o segundo longa da série. À época, o produtor Harvey Weinstein era responsável pelo estúdio. A família Wayans nunca escondeu a mágoa de ter sido demitida da própria criação. Agora, eles estão reunindo o elenco original para recomeçar a franquia. A data de estreia prevista para o novo longa é 12 de junho de 2026.

Publicado por Carol Santos